Майрис Бриедис стал полуфиналистом WBSS

В Чикаго прошел вечер бокса, где главным стал четвертьфинальный поединок Всемирной боксерской суперсерии. На ринг вышли россиянин латвиец Майрис Бриедис и немец Ноэль Гевор.

Бой продолжался все отведенные 12 раундов и завершился победой завершился победой Бриедиса единогласным решением судей – 114:112, 115:111, 116:110.

Майрис Бриедис выиграл 25-й бой на профессиональном ринге при 1 поражении. У Гевора – 23 победы и 2 поражения.

Теперь в полуфинале турнира Майрис Бриедис встретится с поляком Кшиштофом Гловацки, который по очкам победил россиянина Максима Власова.

Напомним, что в Манчестере провел свой поединок победить прошлого сезона WBSS и абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик. В восьмом раунде украинец нокаутировал Тони Беллью и защитил свой чемпионский титул. Бой выдался довольно конкурентным. Более того, до его остановки на карточках судей лидировал Тони. Двое арбитров отдавали победу британскому боксеру, еще один – видел ничью.