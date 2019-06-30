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Медальный дождь продолжается: украинский Танк Хижняк взял "золото" Евроигр, проехавшись по итальянцу

30 июня, 15:05

В финальном поединке категории до 75 кг боксер из Украины не оставил шансов Сальваторе Кавальяро

Хижняк проехался по Кавальяро
Хижняк проехался по Кавальяро. Фото: Reuters

Лучший боксер мира-2017 Александр Хижняк завоевал золотую медаль на вторых Европейских играх в Минске. Полтавский Танк без вопросов (и главное без сюрпризов со стороны судей) в решающем поединке весовой категории до 75 кг победил итальянца Сальваторе Кавальяро.

Засудили: украинскому боксеру не дали выиграть "золото" Евроигр

Украинец вышел на бой невероятно заряженным, начав избивать своего соперника в первых же секунд. Хижняк не давал ни секунды передышки оппоненту, и даже в моменты клинчей, когда от рефери звучала команда "стоп", Александр отходил от оппонента максимум на метр, чтобы сразу после команды "бокс" продолжить свое дело. По итогам трех раундов судьи, к счастью для Украины, не продолжили свой произвол, который они себе позволили в бою Николая Буценко, и единогласно отдали полтавчанину победу – 30:26, 30:27, 30:25, 29:28 и 30:26.

Напомним, накануне первое боксерское "золото" Украины на Евроиграх добыл супертяж Виктор Выхрист. В самой престижной категории свыше 91 кг, завершавшей программу субботнего дня, наш чемпион Европы дрался с французом Мурадом Алиевым. Но в третьем раунде бой остановили: украинец сильно рассек бровь, и врач запретил дальше боксировать. Пока Виктору оказывали медицинскую помощь, француз уже победно взбросил руки вверх. А зал дворца спорта "Уручье", в основном болевший за украинца, нервно ожидал вердикта. И раздельным решением победу таки присудили Выхристу.


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Тег Европейские игры, Александр Хижняк

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Источники:

Сегодня|Спорт , XSport

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