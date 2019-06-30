Засудили: украинскому боксеру не дали выиграть "золото" Европейских игр

Победу, которую заслужил капитан сборной Украины Николай Буценко, отдали его ирландскому визави

Николай Буценко. Фото: Reuters

Капитан мужской сборной Украины по боксу Николай Буценко, который был в шаге от "золота" Европейских игр в Минске, увы, ограничился "серебром". В воскресенье, 30 июня, в последний день соревнований в столице Белоруси наш боксер сражался в финале весовой категории до 56 кг против ирландца Курта Уокера. Однако, получив по ходу поединка рассечение, украинец проиграл более чем спорным решением судей. Все пять арбитров – из Венгрии, Турции, Марокко, Польши и Канады - присудили победу ирландцу – 29:28, 30:27, 30:27, 29:28, 30:27.

Буценко – в синем. Фото – Reuters

Медальный зачет Европейских игр-2019 в Минске

Напомним, накануне "золото" Евроигр в самом престижном боксерском весе – свыше 91 кг – завоевал украинец Виктор Вихрист. С окровавленным лицом он одолел француза Мурада Алиева. А после боя признался "Сегодня": "Одно рассечение я получил еще в первом бою с россиянином. А вот это рассечение - уже в финале. Головами ударились. Бой последний тяжелый, соперник достаточно координированный, хороший на дистанции. Но, слава Богу, я его немножко по очкам опережал. Это был мой первый бой с ним. Хороший боец. Хорошо, что я с ним встретился, - немного подучил. Это большой шаг перед Олимпийскими играми, один из важнейших турниров. Возможно, самый важный".

Также мы писали, что министр озвучил суммы призовых для украинских спортсменов за медали Европейских игр-2019. За первое место - 50 000 грн, за второе место - 40 000 грн, за третье место - 25 000 грн. Если один спортсмен завоевал несколько наград, он получит призовые за каждую из них.

Тем временем стало известно, что Карлос Такам разнес в пух статус Александра Усика в супертяжах. "Утверждение его обязательным претендентом на пояс WBO в супертяжелом весе – это большая ошибка. Я был очень удивлен услышать это. Он ни единого боя не провел в этом дивизионе. Поэтому все обескуражены", – заявил Такам.

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