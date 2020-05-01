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Мега-бой Фьюри и Джошуа становится реальностью: стороны начали переговоры

1 мая, 16:22

Максим Перепелица

Встреча двух британцев может состояться в Саудовской Аравии

Представители британских боксеров Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа начали переговоры о проведении поединка за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Стороны обсуждают возможность проведения объединительного поединка в Саудовской Аравии. Препятствием для окончательного решения являются обязательства боксеров перед другими соперниками. Фьюри должен провести реванш против американца Деонтея Уайлдера, у которого в феврале он отобрал пояс WBC, а Джошуа должен встретиться с обязательным претендентом Кубратом Пулевым. Бой с болгарином, назначенный на 20 июня, был отменен из-за пандемии коронавируса.

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30-летний Джошуа последний раз выходил на ринг в декабре 2019 года, победив в реванше американца Энди Руиса-младшего. Всего на его счету 23 победы и одно поражение. 31-летний Фьюри имеет в своем активе 30 побед и одну ничью.

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К слову, ранее Фьюри сравнил силу ударов Уайлдера и Кличко. Британский боксер назвал, в чем главная опасность ударов Уайлдера

Смотрите, как Фьюри и Уайлдер вели себя на пресс-конференции в США:

Пресс-конференция Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри Видео: Reuters

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бокс боксеры Тайсон Фьюри Энтони Джошуа

Источник: ESPN

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