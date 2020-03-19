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Тайсон Фьюри: "Не уверен, что Деонтей Уайлдер бьет сильнее Владимира Кличко"

19 марта, 00:05

Александр Трикиша

Британский боксер назвал, в чем главная опасность ударов Уайлдера

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри развеял миф о чудовищном ударе его бывшего соперника американца Деонтея Уайлдера. Британец усомнился, что Уайлдер бьет сильнее, чем украинец Владимир Кличко. Напомним, Фьюри стал первым, кто сумел нокаутировать Уайлдера.

"Не уверен, что могу назвать его сильнейшим панчером в истории, я ведь не пропускал ударов всех лучших панчеров. Но знаете, не уверен, что Деонтей бьет сильнее Владимира Кличко. У Кличко внушительный нокаутирующий удар, и он выиграл куда больше боев, чем Уайлдер".

"Дело не в мощи удара Деонтея, а в скорости, с которой он его наносит. Из-за высокой скорости удар тяжело увидеть. А ударом, который ты не видишь, тебя может отправить спать даже не самый бьющий парень", – сказал Фьюри.

Добавим, что Уайлдер возглавляет рейтинг лучших нокаутеров в мировом боксе – 41 нокаут в 42 боях. Другой наш легендарный боксер Виталий Кличко в этом рейтинге делит второе место с Рокки Марчиано, опередив таких панчеров как Джордж Форман и Майк Тайсон. В свою очередь, Фьюри выиграл досрочно только 70% процентов своих боев (21 из 30-ти).

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бокс Владимир Кличко нокаут Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер

Источник: Сегодня|Спорт

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