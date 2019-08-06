Боксер и сенатор считает, что только так можно поддержать порядок в стране

Мэнни Пакьяо / Фото: AFP

Мэнни Пакьяо призвал ввести смертную казнь на Филиппинах https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D1%8C%D1%8F%D0%BE https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D1%8C%D1%8F%D0%BE 2019-08-06T15:16:41+03:00 Бокс Боксер и сенатор считает, что только так можно поддержать порядок в стране

Суперчемпион WBA Мэнни Пакьяо выступает за введение смертной казни на Филиппинах. Пакьяо занимает должность сенатора у себя на родине и призывает бороться с наркобаронами с помощью исключительной меры наказания.

"Смертная казнь является самообороной государства, с помощью которой оно защищает свой народ от разрушения жизней людей и их имущества, от разрушений, которые приносят преступления, связанные с наркотиками. Эти преступления подрывают веру филиппинцев в способность правительства поддерживать мир и порядок в стране и влияют на наше экономическое развитие и процветание.

В результате приговора могут быть наказаны невиновные? Тут важнее доверять нашей судебной системе. Давайте доверять нашему собственному правительству", – цитирует Пакьяо The Mirror.

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В своем последнем на данный момент бою 40-летний Пакьяо раздельным решением судей победил американца Кита Турмана.

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Как мы писали ранее, лучший теннисист Украины прокомментировал слова боксера о том, что "русские на нас не нападали". Сергей Стаховский, отреагировав на заявление Александра Гвоздика, написал у себя в Facebook: "С такими гражданами вскоре Украина прекратит свое существование".

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