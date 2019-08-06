Мэнни Пакьяо призвал ввести смертную казнь на Филиппинах

Суперчемпион WBA Мэнни Пакьяо выступает за введение смертной казни на Филиппинах. Пакьяо занимает должность сенатора у себя на родине и призывает бороться с наркобаронами с помощью исключительной меры наказания.
"Смертная казнь является самообороной государства, с помощью которой оно защищает свой народ от разрушения жизней людей и их имущества, от разрушений, которые приносят преступления, связанные с наркотиками. Эти преступления подрывают веру филиппинцев в способность правительства поддерживать мир и порядок в стране и влияют на наше экономическое развитие и процветание.
В результате приговора могут быть наказаны невиновные? Тут важнее доверять нашей судебной системе. Давайте доверять нашему собственному правительству", – цитирует Пакьяо The Mirror.
В своем последнем на данный момент бою 40-летний Пакьяо раздельным решением судей победил американца Кита Турмана.
Как мы писали ранее, лучший теннисист Украины прокомментировал слова боксера о том, что "русские на нас не нападали". Сергей Стаховский, отреагировав на заявление Александра Гвоздика, написал у себя в Facebook: "С такими гражданами вскоре Украина прекратит свое существование".
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