Мейвезер "нокаутировал" рейтинг топовых спортсменов десятилетия: "Лучший – не Леброн, а я!"

Флойд Мейвезер / Фото: AFP

Непобежденный американский боксер Флойд Мейвезер раскритиковал признание знаменитого баскетболиста Леброна Джеймса лучшим спортсменом десятилетия по версии Associated Press. Напомним, второе место в этом рейтинге занял представитель американского футбола Том Брэди, третье – спринтер Усейн Болт. Мейвезера не оказалось даже в ТОП-5.

Между тем, по мнению Флойда Мейвезера, на первой строчке должен был оказаться именно он, а не Леброн Джеймс.

Флойд Мейвезер / Фото: Instagram

"Я люблю Леброна. Но если речь идет о лучшем спортсмене десятилетия, то это я. Просто за моей спиной нет крупных спонсоров, компаний, которые стоят миллиарды. Они продвигают своих спортсменов и обеспечивают им признание, которого те желают", – заявил в комментарии BoxingScene Флойд Мейвезер В тренде Мисс биатлона: выбираем самую красивую участницу чемпионата мира

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Леброн Джеймс / Фото: Reuters

Отметим, что Леброн Джеймс – трехкратный чемпион НБА в составе "Майами Хит" и "Кливленд Кавальерс". На счету Мейвезера – 50 побед в 50 поединках в профессиональном боксе.

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