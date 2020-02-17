Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,45
26,49

Мейвезер "нокаутировал" рейтинг топовых спортсменов десятилетия: "Лучший – не Леброн, а я!"

17 февраля, 14:02

Боксер намекнул, что на первую строчку престижного списка баскетболиста "продвинули" спонсоры

Флойд Мейвезер

Флойд Мейвезер / Фото: AFP

Непобежденный американский боксер Флойд Мейвезер раскритиковал признание знаменитого баскетболиста Леброна Джеймса лучшим спортсменом десятилетия по версии Associated Press. Напомним, второе место в этом рейтинге занял представитель американского футбола Том Брэди, третье – спринтер Усейн Болт. Мейвезера не оказалось даже в ТОП-5.

Между тем, по мнению Флойда Мейвезера, на первой строчке должен был оказаться именно он, а не Леброн Джеймс.

Флойд Мейвезер

Флойд Мейвезер / Фото: Instagram

"Я люблю Леброна. Но если речь идет о лучшем спортсмене десятилетия, то это я. Просто за моей спиной нет крупных спонсоров, компаний, которые стоят миллиарды. Они продвигают своих спортсменов и обеспечивают им признание, которого те желают", – заявил в комментарии BoxingScene Флойд Мейвезер

В тренде
Мисс биатлона: выбираем самую красивую участницу чемпионата мира
Доротея Вирер

Читайте также: Леброн подвинул Коби Брайанта и стал круче Майкла Джордана: историческое достижение в Матче звезд НБА

Леброн Джеймс

Леброн Джеймс / Фото: Reuters

Отметим, что Леброн Джеймс – трехкратный чемпион НБА в составе "Майами Хит" и "Кливленд Кавальерс". На счету Мейвезера – 50 побед в 50 поединках в профессиональном боксе.

Реклама

Флойд Мейвезер купил себе "Роллс Ройс" Видео: Instagram
Леброн Джеймс. Фото из Instagram спортсмена

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

бокс НБА Леброн Джеймс Флойд Мейвезер

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Бой Далакян – Перес в Киеве: где смотреть трансляцию
Бой Далакян – Перес в Киеве: где смотреть трансляциюБокс
"Иногда размер не имеет значения": Фьюри впервые лестно высказался об УсикеБокс
Дело вовсе не в травме: Усик назвал реальную причину переноса боя с Чисорой
Дело вовсе не в травме: Усик назвал реальную причину переноса боя с ЧисоройБокс
Украинская боксерша поиграла мускулами, а затем показала, какая она без одежды
Украинская боксерша поиграла мускулами, а затем показала, какая она без одеждыБокс
Ломаченко пошел атакой на украинские законы:
Ломаченко пошел атакой на украинские законы: "Мы не можем закрыть дело об убийстве"Бокс
49-летний боксер замахнулся на легендарный рекорд Хопкинса, но пал от руки чемпиона
49-летний боксер замахнулся на легендарный рекорд Хопкинса, но пал от руки чемпионаБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...