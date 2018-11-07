Мейвезер за дебютный бой в смешанных единоборствах заработает более семи миллиардов

Сегодня, 14:46

Американец встретится с японским кикбоксером Тенсином Нацукавой

Флойд Мейвезер. Фото AFP
Флойд Мейвезер. Фото AFP

Непобежденный экс-чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях американец Флойд Мейвезер может заработать около 88 млн долларов за свой дебютный бой в смешанных единоборствах, сообщает Tokyo Sports. Ранее стало известно, что Мейвезер подписал контракт на поединок под эгидой RIZIN, а его соперником 31 декабря станет японский кикбоксер Тенсин Нацукава.

Флойд получит за поединок семь миллиардов йен, что по нынешнему курсу составляет около 61,8 млн долларов. Остальная часть прибыли – от продаж платных трансляций боя. Бой пройдет на "Сайтама Супер Арена", вмещающей около 40 тысяч зрителей.

На счету 41-летнего американца 50 побед в 50 боях на профессиональном ринге, в 2017 году он нанес поражение ирландскому бойцу MMA Конору Макгрегору. 20-летний Насукава выиграл 27 поединков по правилам кикбоксинга и четыре боя в MMA.

Ранее в октябре бладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов предложил Мейвезеру провести бой.

Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что если Мейвезер захочет провести бой с Нурмагомедовым, то это будет поединок не по правилам бокса. А российский боец даже говорил, что хотел бы провести с Мейвезером два поединка - по правилам бокса и ММА.
смешанные единоборства, Флойд Мейвезер

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Источник:

Livesport.ru

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