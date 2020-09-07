Микки Рурк в ринге преклонил колено перед украинским боксером: видео

Непобедимый украинский боксер полусредней весовой категории Тарас Шелестюк на ринге в Лос-Анджелесе провел тренировку с популярным американским актером Микки Рурком, которому на следующей неделе исполнится 68 лет. 34-летний украинец имитировал удары по корпусу Рурка, а звезда "Девяти с половиной недель" защищался. Видео этого необычного спарринга Шелестюк выложил у себя в Instagram.

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"Подвигались в ринге с известным актером Микки Рурком. Если кто не в курсе, то Микки был профессиональным боксером, провел около 10 профи-боев и любит этот вид спорта. Уважаю тебя, легенда, и благодарю за поддержку", – написал у себя в соцсети Шелестюк

INSTAGRAM

Интересно, что после серии махов руками от Тараса Шелестюка Микки Рурк остановил спарринг, встав перед украинцем на колено. Однако Шелестюк не стал по этому поводу зазнаваться, произнеся на камеру: "Он легенда, а не я".

Отметим, что чемпион мира-2011 и бронзовый призер Олимпиады-2012 Тарас Шелестюк провел на профи-ринге 18 боев и все выиграл. Тогда как в активе Микки Рурка – восемь профессиональных поединков в боксе при шести победах и двух ничьих. В своем последнем бою знаменитый актер разошелся миром с Шоном Гиббонсом. Это было 26 лет назад.

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Ранее мы писали, что Микки Рурк забронировал себе место на кладбище в Украине. Голливудский актер завещал, чтобы его похоронили в селе на Хмельниччине.

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