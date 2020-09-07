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Чемпион мира по боксу поддержал Редкача в конфликте с Ломаченко в Лос-Анджелесе

7 сентября, 11:01

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Тарас Шелестюк доверяет Ивану и считает, что Василий был не прав

Появляются новые факты о скандальной ситуации, в которую попали украинские боксеры в Америке. Мы сообщали, что Ломаченко в церкви в США с матами напал на Редкача. Историю рассказал Иван, который постоянно проживает в Лос-Анджелесе.

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Позже он сообщил в соцсетях, что после выхода из церкви не увидел Василия, который хотел бы с ним позже разобраться. Редкач лишь попрощался с другим земляком – Дмитрием Митрофановым. Как известно, Ломаченко перед боем с Лопесом проводит спарринги с другим украинцем.

Зато свое мнение высказал чемпион мира среди аматоров, бронзовый призер Олимпийских игр Тарас Шелестюк. Боксер из Макеевки, который позже представлял Сумы, а затем уехал в Штаты, доверяет Редкачу.

Затем Шелестюк, который выиграл все 18 боев в профессионалах, высказал свое мнение о ситуации. Он также сообщил, что Ломаченко заблокировал его в соцсетях.

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На профессиональном ринге Шелестюк и Редкач выступают в полусреднем весе (до 66,7 кг), Ломаченко – в легком (до 61,2 кг).

Ранее Ломаченко и Усик по-разному отреагировали на День Независимости.

Смотрите, как Василий на автомобиле занимался дрифтом:

Ломаченко дрифт Видео: instagram.com/albert_volk13/

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церковь бокс Лос-Анджелес Василий Ломаченко Тарас Шелестюк конфликт Иван Редкач
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