Непобедимый украинский боксер представил Месси в форме "Шахтера"

Между "Шахтером" и "Барселоной" уже происходили трансферы. Тарас Шелестюк решил развить эту тему

Непобедимый украинский боксер, уроженец Макеевки Тарас Шелестюк представил себе, как 6-кратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси мог бы выглядеть в форме донецкого "Шахтера". Соответствующее фото Шелестюк опубликовал у себя в Instagram после того, как Месси официально сообщил "Барселоне" о желании сменить клуб.

"На фоне последних слухов можно немного помечтать и представить, что Месси перешел в "Шахтер", – написал у себя в сторис Тарас Шелестюк

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Кстати, между "Шахтером" и "Барселоной" в свое время происходили трансферы. В 2009 году защитник Дмитрий Чигринский перешел из донецкого клуба в каталонский, по данным Transfermarkt, за 25 млн евро, а спустя год вернулся за 15 млн евро.

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Добавим, что украинский боксер Тарас Шелестюк выступает в первом среднем весе. В 2012 году он завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх, после чего переехал в США. За свою профессиональную карьеру 34-летний украинец провел 18 боев, в которых одержал 18 побед, из них 10 – нокаутом.

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