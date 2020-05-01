"Мир, труд, май! Все деньги – против Ломаченко": скандальный украинский боксер не верит в Васю

Украинский боксер-профессионал Иван Редкач сегодня написал большой пост в соцсетях. 34-летний средневес из Шостки рассказал, почему он верит в американца Теофимо Лопеса в будущем бою против Василия Ломаченко, а также углубился в тему проблемы выбора. К слову, вчера Редкач сделал заявление о сексе.

Накануне Иван сделал подпись к сообщению Александра Усика о грядущем противостоянии Лопеса и Ломаченко. А сегодня спортсмен, живущий в Лос-Анджелесе, пояснил свою позицию, завершив ее довольно неожиданно:

"Захотел – волосы покрасил в розовой, захотел – в виде флага Украины..и единственное важное мнение – это мнение родных, им нравится – мне нравится... Это мое личное проявление любви к родине, называйте это как хотите... Я так чувствую и так делаю! И если мой выбор не в пользу украинского боксера, так это не от того, что я Родину не люблю или в оппозицию пошел! Это мой свободный выбор!

Я считаю, что Василий погорячился с крестами оливковыми на дверях....бывает....ну ,а с другой стороны, это его выбор и нашлись те, которые побежали это делать, и нашлись такие, как я, кто посмеялся. Заблокировал меня Ломоченко – это его выбор.... Так вот я куплю билет на Лопеса и поставлю деньги на него. Это мой свободный выбор, мне он и как боксер, и как человек приятнее, и в моем выборе нет ничего антипатриотичного, а тем более сепаратизма. Это мой выбор! МИР ТРУД МАЙ".

При этом Редкач два раза написал слово "Украина" с маленькой буквы и завершил свой опус социалистическим призывом. Но это, видимо, его выбор.

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