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Ангелами тут и не пахнет: скандальный украинский боксер сделал заявление о сексе

30 апреля, 15:39

Олег Люлька

Вслед за футболистом Александром Алиевым деталями личной жизни поделился Иван "Киллер" Редкач

Звезды украинского спорта на карантине продолжают делиться откровениями по поводу своей интимной жизни. После футболиста Александра Алиева, чья фраза о "сексе втроем" в прямом эфире в Instagram привела к громкому скандалу с его бывшей женой, о деталях частного порядка своим фолловерам рассказал скандальный боксер Иван Редкач.

"Если у тебя был секс в машине – ставь эмоджи дьяволенка в комментах. Если не было, ставь эмоджи ангелочка. Я начну", – написал на своей странице в соцсетях Иван Редкач, поставив эмоджи дьяволенка.

INSTAGRAM

Отметим, что в комментариях к этому посту Ивана Редкача – сплошные дьяволята. "Ангелочка" поставил только один подписчик украинского боксера, уточнив, впрочем: "Была бы машина – был бы и секс".

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Добавим, что накануне боксеру Редкачу вручили шикарный подарок за 100 тысяч долларов. Иван сообщил, что друг подарил ему новый Mercedes S560 2020 года выпуска.

Также мы писали, что Редкач по прозвищу "Киллер" покрасил волосы в цвета флага Украины. Теперь правая часть его головы – синяя, а левая – желтая.

Напомним, в январе 2020 года Иван Редкач вышел на ринг против звездного Дэнни Гарсии, но проиграл единогласным решением судей. При этом украинский полусредневес-"вампир" Редкач оскандалился во время боя, в стиле Майка Тайсона укусив соперника за шею.

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секс боксер Иван Редкач

Источник: Сегодня|Спорт

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