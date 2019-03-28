"Мне было бы стыдно": Ломаченко назвал свое главное отличие от американцев
Украинец утверждает, что ему бы совесть не позволила зайти домой после того, что сотворил Майки Гарсия
Василий Ломаченко, готовясь к бою против Энтони Кроллы в Лос-Анджелесе, 12 апреля, сравнил себя с американскими боксерами.
"Менталитет американцев и наш менталитет немного отличаются, – заявил украинский чемпион. – Наши спортсмены более скромные, привыкли доказывать результатом, а не языком. Здесь куча примеров, когда ты много всего наговорил, проиграл и об этом все забыли, и никто даже не вспоминает, что ты наговорил. Например, Майки Гарсия сказал, что он во всем лучше Спенса: в скорости, в силе, в выносливости, во всех компонентах. В конце концов, мы увидели, что это совсем неправда. Кто-то сегодня вспоминает об этом? Хоть кто-то пишет об этом? Никто не пишет об этом, все забывают".
"Для меня немыслимо сказать такие вещи и не доказать это. Мне было бы стыдно возвращаться домой после таких слов", – заявил Ломаченко.
При этом Василий проанонсировал один из своих будущих боев.
"Наш бой против Джервонты Дэвиса? Да, я думаю, он в будущем может состояться как мегафайт. Я думаю, сегодня он уже был бы как мегафайт. Но те, кто разбирается в боксе, прекрасно понимают, что сегодня это лишь разговоры, лишнее упоминание от своего имени для СМИ. Я думаю, что они не готовы боксировать сегодня, и они не верят, что они могут сегодня выиграть. Вряд ли они соберутся и настроятся на этот бой, плюс, соответственно, разные промоутерские компании, разное телевидение. Мы упираемся во много "но".
Как сообщалось ранее, Ломаченко готов драться с Кроллой хоть сейчас.
При этом подписчики Кроллы сомневаются, что он останется в живых после поединка с Ломаченко.
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