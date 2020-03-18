"Я раздроблю его, он раздробит меня": Чисора готов боксировать с Усиком за закрытыми дверями

Британский супертяжеловес Дерек Чисора (32-9, 23 КО), который 23 мая в Лондоне должен провести бой против украинца Александра Усика (17-0, 13 КО), рассказал о своем отношении к коронавирусу, а также выразил готовность боксировать против крымчанина при пустых трибунах. Ранее промоутер Усик рассказал, какие бои может отправить в нокаут коронавирус.
"Я нормально к отношусь к тому, что в мире сейчас царит хаос. Я просто думаю — это кибертерроризм. Вот что сейчас происходит. Рынок акций упал, ты просто банкрот. Люди обессилены и умирают. Сейчас происходит новая война. Поединок с Усиком? Я согласен на бой за закрытыми дверями с судейским корпусом, да", – приводит слова Чисоры Behind The Gloves.
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Обсуждая Александра Усика, британский боец заявил, что может нокаутировать украинца:
"Я очень уверен сейчас. Я раздроблю его, он раздробит меня, мы раздробим друг друга, но я знаю, как факт, — я нанесу силовой удар, который потрясет его, а после выключу его".
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