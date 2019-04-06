"Могу себе позволить сладенькое": Александр Усик рассказал о своем весе перед боем с Такамом

Украинский боксер, который скоро дебютирует в супертяжелом весе, рассказал о правильном наборе массы

Александр Усик. Фото: Getty Images

"Могу себе позволить сладенькое": Александр Усик рассказал о своем весе перед боем с Такамом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/881/98d/5ca88198d0276.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/881/98d/5ca88198d0276.jpg 2019-04-06T13:49:00+03:00 Бокс Украинский боксер, который скоро дебютирует в супертяжелом весе, рассказал о правильном наборе массы

Украинский боксер Александр Усик в преддверии дебютного поединка с Карлосом Такамом в супертяжелом весе рассказал о нынешнем состоянии здоровья, сообщает xsport.ua. Усик пока не планирует продолжать быстрый набор массы, а будет прибавлять 1,5 килограмма в год.

"Сейчас вес в норме. Набрать можно, но это повлияет на возможности в худшую сторону. Для грамотного набора требуется год-два. 1,5 килограмма правильного веса набирается примерно за год. Во мне пока 97-98 килограммов. Но ем я все, что захочу. Если увижу что-нибудь сладенькое, я могу себе это позволить", – объяснил Усик.

Интересно, что на взвешивании перед своим предыдущим поединком против Тони Белью вес Усика составлял чуть меньше 90 кг. Лимит первого тяжелого веса, в котором дрался украинский чемпион, – до 90,7 кг. Соответственно, в супертяжелом весе лимита нет – все, что свыше 90,7 кг, к нему относится.

Бой Усика против камерунца пройдет 25 мая в американском Оксон-Хилле (США, штат Мэриленд). В конце марта Усик отказался от пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и боя с россиянином Денисом Лебедевым, окончательно решив перейти в супертяжеловесы.

Напомним, что в конце 2018 года Александр Усик победил британца Тони Белью:

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