"Мохаммед Али наших дней": экс-чемпион WBO прокомментировал победу Усика

Сегодня, 18:15

Дмитрий Пирог не сомневался в победе украинца, но не ожидал такого сопротивления от Беллью

Александр Усик. Фото Getty
Александр Усик. Фото Getty

Бывший чемпион мира по версии WBO Дмитрий Пирог выразил свое мнение о победе 31-летнего украинского боксера Александра Усика над британцем Тони Беллью в бою за звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе. Усик отправил соперника в нокаут в восьмом раунде.

- Фаворитом являлся Усик, в этом смысле все закономерно. Единственное чего можно было ожидать – это не победы или поражения, а насколько эффектно, хорошо или легко выиграет Усик. Потому что соперник мог преподнести сюрприз. Британец способен нокаутировать или плотно попасть даже в последних раундах, это его особенность. Данный факт и держало всех интересующихся у экранов телевизоров. Я понимал, что интрига будет в каждом раунде, даже если Беллью устанет. Начало боя было для меня неожиданным. Самое главное, что Тони вышел на ринг с планом на бой и более того, с небольшим сюрпризом для Усика. Он смотрелся очень неплохо, и моментами в первых раундах было ощущение, что Александр не понимал, как подступиться к нему. Понятное дело, что украинский боксер всегда отличался тем, что находил ключи под каждого соперника. Ему необходимо только время.

Первые раунды Беллью смотрелся очень эффектно и уверенно, поэтому для меня единственной интригой было, то насколько долго Александр будет подбирать ключи к сопернику. Но как он нокаутировал Тони, это, конечно, вне всякой похвалы. Притом, что о нем говорят, что якобы у него нет сильного удара. Думаю, сам бой и его концовка сделали так, что Александр завоевал еще и английскую публику. Это здорово. Невозможно не порадоваться за него. Сейчас он доказывает, что является элитным боксером.

- Теперь ему дадут бой против Энтони Джошуа?

- Впереди еще много поединков. Но с Джошуа будет самое интригующее противостояние. С такой концовкой, которую сегодня показал Усик, английская публика поспособствует тому, что Энтони придется выйти на ринг против него. Это будет кассовый, интересный бой. Если и здесь Александр выйдет победителем, учитывая, что британец очень большой парень для своего веса, то можно будет Александра назвать Мохаммедом Али наших дней, если говорить про спортивные составляющие.

Ранее экс-чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис назвал победу Усика впечатляющей.
бокс, Александр Усик, Мохаммед Али, Тони Беллью

Вы сейчас просматриваете новость ""Мохаммед Али наших дней": экс-чемпион WBO прокомментировал победу Усика". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

СЭ

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бокс

Александр Усик. Фото Getty

Усик взлетел на третье место в рейтинге лучших боксеров мира

Сегодня, 17:14

Украинец уверенно защитил титулы WBA, WBO, WBC, IBF в первом тяжелом весе

Бокс

Дэвид Хэй на арене в Манчестере. Фото Е. Павлова

Дэвид Хэй: "До этого я не видел, чтобы кто-то так прессинговал Усика"

Сегодня, 15:39

Экс-чемпион мира похвалил Тони Беллью за бой с украинцем
Загрузка...

Бокс

Усик нокаутировал Беллью. Фото Getty

Леннокс Льюис назвал победу Усика впечатляющей

Сегодня, 15:04

Экс-чемпион мира выразил уважение проигравшему Тони Беллью

Бокс

В Росси снова ждут украинца. Фото Getty

В России обещают добиться второго боя Усик - Гассиев

Сегодня, 13:39

Умар Кремлев сообщил, когда начнутся переговоры между боксерами

Бокс

После боя Усик и Беллью оказали друг другу уважение. Фото Getty

Президент WBC: "Усику нужно поработать над своими физическими кондициями"

Сегодня, 13:15

Маурисио Сулейман считает украинца боксером года

Бокс

Усик с чемпионскими поясами. Фото Getty

Экс-чемпион мира: "Бой с Джошуа - слишком амбициозное желание для Усика"

Сегодня, 12:19

Карл Фроч считает, что украинцу нужно мудро выбирать себе соперника
Загрузка...