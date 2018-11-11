"Мохаммед Али наших дней": экс-чемпион WBO прокомментировал победу Усика

Бывший чемпион мира по версии WBO Дмитрий Пирог выразил свое мнение о победе 31-летнего украинского боксера Александра Усика над британцем Тони Беллью в бою за звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе. Усик отправил соперника в нокаут в восьмом раунде.

- Фаворитом являлся Усик, в этом смысле все закономерно. Единственное чего можно было ожидать – это не победы или поражения, а насколько эффектно, хорошо или легко выиграет Усик. Потому что соперник мог преподнести сюрприз. Британец способен нокаутировать или плотно попасть даже в последних раундах, это его особенность. Данный факт и держало всех интересующихся у экранов телевизоров. Я понимал, что интрига будет в каждом раунде, даже если Беллью устанет. Начало боя было для меня неожиданным. Самое главное, что Тони вышел на ринг с планом на бой и более того, с небольшим сюрпризом для Усика. Он смотрелся очень неплохо, и моментами в первых раундах было ощущение, что Александр не понимал, как подступиться к нему. Понятное дело, что украинский боксер всегда отличался тем, что находил ключи под каждого соперника. Ему необходимо только время.

Первые раунды Беллью смотрелся очень эффектно и уверенно, поэтому для меня единственной интригой было, то насколько долго Александр будет подбирать ключи к сопернику. Но как он нокаутировал Тони, это, конечно, вне всякой похвалы. Притом, что о нем говорят, что якобы у него нет сильного удара. Думаю, сам бой и его концовка сделали так, что Александр завоевал еще и английскую публику. Это здорово. Невозможно не порадоваться за него. Сейчас он доказывает, что является элитным боксером.

- Теперь ему дадут бой против Энтони Джошуа?

- Впереди еще много поединков. Но с Джошуа будет самое интригующее противостояние. С такой концовкой, которую сегодня показал Усик, английская публика поспособствует тому, что Энтони придется выйти на ринг против него. Это будет кассовый, интересный бой. Если и здесь Александр выйдет победителем, учитывая, что британец очень большой парень для своего веса, то можно будет Александра назвать Мохаммедом Али наших дней, если говорить про спортивные составляющие.

Ранее экс-чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис назвал победу Усика впечатляющей.