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Молодой олимпийский чемпион из России заразился коронавирусом, известны подробности

12 мая, 10:58

Андрей Фоменко

Боксер Тищенко самостоятельно обратился за помощью к врачам

Сегодня стало известно, что именитый российский спортсмен заразился коронавирусной инфекцией. Жертвой оказался 28-летний боксер Евгений Тищенко, который на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро завоевал золотую медаль в весовой категории до 91 кг. К слову, читайте о том, что Россию ожидает еще один допинговый скандал в футболе: выявили 36 игроков с проваленными анализами.

О заражении Тищенко сообщил телеграм-канал Mash. Боксер, видимо, почувствовал неприятные симптомы и самостоятельно обратился за помощью к врачам. Анализы подтвердили наличие в его организме коронавирусной инфекции. После получения результатов анализов Евгения направили на домашний карантин, но он остается под контролем медиков. Стало известно, что у уроженца Краснодарского края легкая форма COVID-19.

Тищенко — олимпийский чемпион 2016, чемпион мира 2015 года, чемпион Европы 2015 и 2017 годов. Позже он перешел в профессионалы и в профи добыл семь побед в семи поединках.

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Россия бокс олимпийский чемпион коронавирус

Источник: Чемпионат

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