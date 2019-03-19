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"Может, не надо?": митрополит Онуфрий не уверен, что Усику стоит переходить в супертяжелый вес

Сегодня, 19:32

Украинский чемпион мира по боксу раскрыл подробности своего общения с предстоятелем УПЦ

Усик и митрополит Онуфрий
Усик и митрополит Онуфрий. Фото: Twitter
"Может, не надо?": митрополит Онуфрий не уверен, что Усику стоит переходить в супертяжелый вес //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/126/ecc/5c9126ecce37f.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/126/ecc/5c9126ecce37f.png Бокс Украинский чемпион мира по боксу раскрыл подробности своего общения с предстоятелем УПЦ

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) раскрыл подробности своего общения с предстоятелем Украинской православной церкви митрополитом Онуфрием.

"Когда я с ним впервые встретился, то был удивлен его познаниями бокса,  - рассказал Усик в интервью "Наш Максi-ТВ". – Он знает имена боксеров, причем не только украинских, разбирается в весовых категориях... Во время нашей последней встречи я сказал ему, что планирую подняться в супертяжелый вес. Он на меня посмотрел с улыбкой и спросил: "Может, не надо?". Я ему тогда сказал, что не пойду, что еще не принял решение. А сейчас я уже хочу пойти к нему за благословением, потому что следующий мой бой, скорее всего, будет в супертяжелой весовой категории", – заключил Усик.

Как сообщали ранее "Сегодня", Усик открыл секрет: он хочет стать семинаристом. Об этом он заявил на встрече со студентами Киевской духовной академии и семинарии, которым пояснил, когда нельзя и когда необходимо применять физическую силу вне ринга.

Также сообщалось, что Гассиев назвал своего фаворита в бою Усик – Поветкин.

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Тег бокс, онуфрий, Александр Усик

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Сегодня|Спорт

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