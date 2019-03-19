"Может, не надо?": митрополит Онуфрий не уверен, что Усику стоит переходить в супертяжелый вес
Украинский чемпион мира по боксу раскрыл подробности своего общения с предстоятелем УПЦ
Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) раскрыл подробности своего общения с предстоятелем Украинской православной церкви митрополитом Онуфрием.
"Когда я с ним впервые встретился, то был удивлен его познаниями бокса, - рассказал Усик в интервью "Наш Максi-ТВ". – Он знает имена боксеров, причем не только украинских, разбирается в весовых категориях... Во время нашей последней встречи я сказал ему, что планирую подняться в супертяжелый вес. Он на меня посмотрел с улыбкой и спросил: "Может, не надо?". Я ему тогда сказал, что не пойду, что еще не принял решение. А сейчас я уже хочу пойти к нему за благословением, потому что следующий мой бой, скорее всего, будет в супертяжелой весовой категории", – заключил Усик.
Как сообщали ранее "Сегодня", Усик открыл секрет: он хочет стать семинаристом. Об этом он заявил на встрече со студентами Киевской духовной академии и семинарии, которым пояснил, когда нельзя и когда необходимо применять физическую силу вне ринга.
Также сообщалось, что Гассиев назвал своего фаворита в бою Усик – Поветкин.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " "Может, не надо?": митрополит Онуфрий не уверен, что Усику стоит переходить в супертяжелый вес". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Делай как я!": Холифилд рассказал Усику, как справиться с крупными соперниками
По мнению легендарного американца, украинскому боксеру для побед нужно по максимуму использовать свои ноги