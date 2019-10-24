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"Мы вернемся сильнее, чем были": первые слова Гвоздика после боя с россиянином

24 октября, 22:58

Украинец поздравил соперника с выигрышем

Александр Гвоздик

Александр Гвоздик / Фото: Getty Images

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Украинский боксер Александр Гвоздик обратился к болельщикам после проигранного боя Артуру Бетербиеву. Ранее мы писали, что врачи сообщили важную информацию о здоровье Гвоздика.

Украинский боксер опубликовал фотографию и написал:

"Привет, друзья! Спасибо всем за поддержку! К сожалению, не всегда все идет по спланированному сценарию, но главное — сделать соответствующие выводы и двигаться дальше! Поздравляю Артура Бетербиева с победой, отличная работа! Ты настоящий чемпион. Спасибо всей моей команде за отличную работу, мы вернемся сильнее, чем были!" -написал украинец в своем Instagram.

Напомним, что украинец Александр Гвоздик проиграл россиянину Артуру Бетербиеву техническим нокаутом в десятом раунде.

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Насколько Гвоздик был готов к чемпионству, мы ранее обсуждали с Алиной Шатерниковой.

Смотрите, как украинский супертяж Владислав Сиренко на днях отправил в нокаут итальянца Ди Берардино:

Бокс. Сиренко – Ди Берардино. Нокаут Видео: XSport

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бокс Александр Гвоздик Артур Бетербиев

Источник: Сегодня|Спорт

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