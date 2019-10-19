"Саня себя еще проявит, ведь он наш чемпион": депутат Беленюк поддержал Гвоздика после боя с россиянином

Призер Олимпийских игр в Рио и депутат Верховной Рады Украины Жан Беленюк поддержал Александра Гвоздика, который потерпел первое поражение в карьере в бою против Артура Бетербиева. Ранее мы писали, что Гвоздик получил рекордное вознаграждение за бой с россиянином.
"Это спорт, здесь бывают как феноменальные победы, так и досадные поражения! Великих чемпионов отличает лишь то, что после любой неудачи, они способны отыскать в себе силы идти дальше! Наша задача, как преданных болельщиков, лишь поддержать! Уверен, Саня себя еще проявит, ведь он наш чемпион", – написал Жан у себя в Instagram.
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Ранее мы рассказывали, что Цыганский Король проверил состояние Усика перед боем Гвоздик – Бетербиев. Бывший абсолютный чемпиона мира в тяжелом весе Александр Усик встретился с самым ярким представителем своего нового дивизиона Тайсоном Фьюри.
Как Гвоздик готовился к бою с Бетербиевым под руководством Тедди Атласа:
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