На следующей неделе будет назван соперник Александра Усика
Украинский боксер дебютирует в супертяжелом весе 18 мая в Чикаго
Промоутерская компания Matchroom Boxing на следующей неделе объявит имя соперника украинского боксера Александра Усика. Ожидается, что Усик проведет свой дебютный бой в супертяжелом весе во время боксерского шоу в Чикаго 18 мая.
Ранее появилась информация, что команда Усика вела переговоры с Александром Поветкиным, но россиянин предпочел провести промежуточный бой перед встречей с украинцем.
Александр Усик является абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе. В последнем поединке он нокаутировал британца Тони Белью.
Ранее мы писали, что Усик расписался в паспорте фаната: почем продают автографы украинского чемпиона. В сети автографы Александра Усика стартуют с 300 грн. Но если Леннокс Льюис "в довесок" – то это уже 3000.
Кстати, бывший соперник Усика по финалу WBSS Мурат Гассиев сделал смелое заявление: "Без титулов Усик мне не интересен". Российский боксер рассказал, как его откинуло назад поражение от украинца и возможен ли их новый поединок.
Ранее бывшая чемпионка, а ныне эксперт, Алина Шатерникова поделилась мнением об Александре Усике:
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