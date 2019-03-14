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На следующей неделе будет назван соперник Александра Усика

Сегодня, 17:46

Украинский боксер дебютирует в супертяжелом весе 18 мая в Чикаго

В последнем бою Усик нокаутировал Беллью
В последнем бою Усик нокаутировал Беллью. Фото: Getty Images
На следующей неделе будет назван соперник Александра Усика //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a77/1a7/5c8a771a7da47.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a77/1a7/5c8a771a7da47.jpg Бокс Украинский боксер дебютирует в супертяжелом весе 18 мая в Чикаго

Промоутерская компания Matchroom Boxing на следующей неделе объявит имя соперника украинского боксера Александра Усика. Ожидается, что Усик проведет свой дебютный бой в супертяжелом весе во время боксерского шоу в Чикаго 18 мая. 

Ранее появилась информация, что команда Усика вела переговоры с Александром Поветкиным, но россиянин предпочел провести промежуточный бой перед встречей с украинцем.

Александр Усик является абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе. В последнем поединке он нокаутировал британца Тони Белью.

Ранее мы писали, что Усик расписался в паспорте фаната: почем продают автографы украинского чемпиона. В сети автографы Александра Усика стартуют с 300 грн. Но если Леннокс Льюис "в довесок" – то это уже 3000.

Кстати,  бывший соперник Усика по финалу WBSS Мурат Гассиев сделал смелое заявление: "Без титулов Усик мне не интересен". Российский боксер рассказал, как его откинуло назад поражение от украинца и возможен ли их новый поединок.

Ранее бывшая чемпионка, а ныне эксперт, Алина Шатерникова поделилась мнением об Александре Усике:

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Тег бокс, боксер, Александр Усик, супертяжелый вес

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sport24.ru

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