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"Начали искать замену неделю назад": промоутеры знали о допинге соперника Усика

8 октября, 14:44

Промоутер украинского боксера рассказал, как обстоят дела с поиском соперника для Усика

Александр Красюк и Александр Усик

Александр Красюк и Александр Усик / Фото: Facebook

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Команда Александра Усика имела подозрения об употреблении допинга Тайроном Спонгом еще неделю назад. Об этом сообщил промоутер украинца Александр Красюк. Напомним, сегодня стало известно, что Спонг провалил допинг-тест. Бой, который должен был состояться 12 октября в Чикаго, отменен.

"У нас имелась сомнительная информация об этом еще на прошлой неделе, поэтому мы еще тогда провели переговоры с несколькими оппонентами о возможной замене. Имя нового соперника будет оглашено в ближайшее время", – сказал Красюк.

Как мы писали ранее, в организме бывшего кикбоксера обнаружили запрещенный препарат кломифен. Он используется в качестве препарата от бесплодия у женщин, но также может быть использован для повышения уровня тестостерона у мужчин.

Сейчас промоутеры заняты заменой для Спонга. Сообщалось, что 42-летний россиянин Александр Устинов согласился стать соперником Александра Усика, но промоутер украинца Александр Красюк опроверг эту информацию.

34-летний Спонг сделал себе имя в кикбоксинге и тайском боксе, где становился чемпионом мира и считается одним из лучших спортсменов в истории этих единоборств.

Затем он попробовал себя в смешанных единоборствах, пока в 2014 году не получил перелом ноги, после чего перешел в бокс. На профессиональном ринге голландец успел провести 14 поединков и все выиграть (13 – нокаутом). Правда, каких-то мало-мальски известных соперников в его послужном списке нет. Для примера, еще два года назад оппонентом Спонга выступал боксер с рекордом 0-15.

Тренировка Усика. Видео luckypunchnet

Все подробности в спецтеме Дебют Усика в хэвивейте

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бокс допинг Александр Усик Александр Красюк Тайрон Спонг

Источник: K2 Promotions

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