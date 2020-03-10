"Надрал бы ему задницу": Майк Тайсон оценил перспективы уличного боя с Мейвезером

"Железный Майк" не сомневается в своей победе над Флойдом

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе американец Майк Тайсон заявил, что смог бы победить американского боксера Флойда Мейвезера-младшего в уличной драке. По словам Тайсона, он без сомнений бы победил Флойда на улице, но в ринге Мейвезера ему не одолеть.

"Я думаю, что в уличном бою надрал бы Флойду задницу без всяких сомнений. Но, наверное, если бы я был в его весовой категории на ринге, он отметелил бы меня. Да, у него очень хорошая техника. Он действительно хорош в том, что делает", – сказал Тайсон.

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Напомним, Тайсон завершил профессиональную карьеру в 2005 году. С 1987 по 1990 он был абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

Кстати, Тайсон Фьюри впервые лестно высказался об Усике. Британский экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри, который неоднократно неуважительно отзывался о способностях Александра Усика, впервые дал лестную характеристику украинцу.

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