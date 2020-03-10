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"Железный Майк" "вырубил" всемирно известного американского рэпера на улице

10 марта, 08:53

Максим Перепелица

Майк Тайсон снялся в новом клипе Эмимена

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон стал героем нового клипа американского рэпера Эминема на песню Godzilla. Своими впечатлениями Тайсон поделился в Twitter.

"Я хорошо провел время, нокаутируя Эминема в его новом клипе. То, что вы с Доктором Дре все еще делаете великие дела, действительно вдохновляет", — написал Тайсон.

Напомним, что Майк Тайсон — бывший чемпион мира в тяжелом весе. В 58 поединках на профессиональном ринге он одержал 50 побед (44 нокаута) при шести поражениях. Два поединка были признаны несостоявшимися.

Ранее мы расскаывали, чтоУайлдер "поднял руку" на "Железного Майка": ответ легенды бокса не заставил себя долго ждать. Деонтей Уайлдер отметил, что он номер один в боксе.

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Кстати, Тайсон Фьюри впервые лестно высказался об Усике. Британский экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри, который неоднократно неуважительно отзывался о способностях Александра Усика, впервые дал лестную характеристику украинцу.

Смотрите, как Ломаченко получил награду лучшему боксеру 2019 года от WBO:

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Эминем бокс боксер Майк Тайсон

Источник: Сегодня|Спорт

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