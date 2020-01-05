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Наглый хорватский боксер считает себя сильнее чемпиона мира Уайлдера, а Фьюри психически неустойчивым

5 января, 14:33

Филип Хргович брал медаль Олимпиады-2016, а в профессионалах выиграл все 10 боев

Хорват Филип Хргович

Хорват Филип Хргович

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Хорватский супертяж Филип Хргович решил повеселить публику своими высказываниями о лучших боксерах современности. Сам он только чуть более двух лет выступает в профессионалах, одержав на ринге 10 побед в 10 боях. До этого 27-летний уроженец Загреба в аматорском боксе выигрывал чемпионат Европы 2015 года и бронзовую медаль Олимпийских игр-2016. Читайте, как Фьюри в ярости наобещал Уайлдеру кучу унижений и поход в школу.

Хргович "прошелся" по участникам февральского боя за звание чемпиона мира по версии WBC. В частности об американском панчере Уайлдере он сказал:

"В 2014 году я спарринговал с Деонтеем в лагере Дэвида Хэя. Думаю, что он опасен и очень силен психологически. Но у Уайлдера есть много технических недостатков. Считаю, что я более совершенный боец, чем он. И, думаю, найду способ справиться с мощью Деонтея: уверен, что в будущем одержу победу над ним".

Также не упустил возможности хорват отозваться и об одиозном Фьюри:

"Тайсон – очень хороший боксер, один из лучших. С ним сложно боксировать, так как Фьюри высокий и хорошо двигается, отлично работает в защите. У него быстрые руки, но, я думаю, что Тайсон психически неустойчив. Он поменял тренера, пошел в рестлинг, хочет подраться в UFC. Считаю, он просто нестабильный человек. Впрочем, мне нравится стиль его бокса, он многого достиг. Надеюсь, что Фьюри, Уайлдер и Джошуа однажды определят абсолютного чемпиона мира. А я затем проведу бой с абсолютным чемпионом..."

Читайте, как украинец Виктор Постол прошел взвешивание перед боем за звание чемпиона мира.

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бокс супертяжелый вес Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер чемпион мира

Источник: xsport.ua

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