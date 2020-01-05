Украинский боксер Виктор Постол прошел взвешивание перед боем за звание чемпиона мира

Уроженец Киевщины будет биться за титулы WBO и WBC в весе до 63,5 кг в Китае 1 февраля

Хосе Рамирес и Виктор Постол / Фото: Instagram

Менее месяца остается до первого чемпионского боя украинских боксеров-профессионалов в 2019 году. 1 февраля в китайском городе Хайкоу 35-летний Виктор Постол из Великой Дымерки сразится сразу за два пояса, WBC и WBO, в первом полусреднем весе (до 63,5 кг). Его соперником будет пока что непобедимый обладатель этих титулов – 27-летний американец Хосе Карлос Рамирес. Ранее мы писали: Постол признался, что в молодости участвовал в рейдерских захватах.

Нынче боксеры прошли обязательное взвешивание, сообщает ESPN. Согласно регламенту Всемирного боксерского совета (WBC), вес бойцов за месяц до поединка не должен превышать 10% от боевого лимита Super Light (140 фунтов) и составлять не более 154 фунтов (69,85 кг). Чемпион мира, Хосе Рамирес (25-0-0, 17 KO), с трудом вписался в необходимые требования, показав на весах 69,4 кг (153 фунта). Украинец Постол (31-2-0, 12 KO) также превысил вес своей категории, но не так критично, как его будущий оппонент, – 66,32 кг (146,2 фунта).

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Теперь в ближайшие недели оба боксера, кроме тренировок, будут заниматься дополнительной сгонкой веса.

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