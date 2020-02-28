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Наконец-то определились: Джошуа и Пулев назвали дату и место чемпионского боя

28 февраля, 13:16

Боксеры-тяжеловесы сойдутся в Лондоне в первом месяце лета

Длительные переговоры между командами Кубрата Пулева и Энтони Джошуа наконец-то завершились. Стороны договорились о бое летом, в котором британец будет защищать свои титулы чемпиона мира в супертяжелом дивизионе по версиям IBF, WBA, WBO. Ранее мы писали, что Пулеву и Джошуа дали дополнительный срок для переговоров.

Промоутер чемпиона Эдди Хирн сообщил, что заключил соглашение с компанией Top Rank Боба Арума, сопромоутера Кубрата Пулева, о поединке 20 июня в Лондоне. Состоится вечер бокса на новом стадионе футбольного клуба "Тоттенхэм Хотспур".

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Вчера мы писали, что Усик и Чисора будут биться в Лондоне 23 мая.

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Напомним, Джошуа вернул три пояса 7 декабря в Саудовской Аравии, победив по очкам американского мексиканца Энди Руиса. А 38-летний Пулев свой последний бой провел еще ранее – 9 ноября, одолев Райделла Букера. Выходит, что оба боксера окажутся в "простое" более полугода. Свое единственное поражение в профессионалах Кубрат потерпел в 2014 году от Владимира Кличко.

Смотрите, как Джошуа победил Руиса в декабрьском реванше в Саудовской Аравии

Видео: Reuters

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бокс дата Тоттенхэм Кубрат Пулев Энтони Джошуа

Источник: BoxingScene

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