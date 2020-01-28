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Никак не договорятся: Джошуа и Пулеву дали еще две недели на определение даты боя

28 января, 21:03

Болгарский и британский боксеры должны встретиться по линии IBF

Энтони Джошуа - Кубрат Пулев

Энтони Джошуа - Кубрат Пулев

Промоутеры Энтони Джошуа и Кубрата Пулева никак не могут договориться о проведении боя. Британец владеет поясами чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе, а болгарин является претендентом на титульный поединок по линии IBF – Международной боксерской федерации. Правда, недавно появилась информация, что бой Джошуа с Пулевым состоится в мае в Стамбуле. Интересно, что об этом сообщил в соцсетях 38-летний Кубрат. Тогда как ни с другой стороны, ни официальной информации не поступало.

Ранее IBF уже давала боксерам отсрочку до 31 января, чтобы прийти к соглашению об организации боя. Но промоутеры попросили вторую отсрочку, и теперь им разрешили вести переговоры до 14 февраля. Если стороны не придут к общему знаменателю, проведут торги о проведении поединка. Эдди Хирн, промоутер Джошуа, предлагает заработать в Лондоне, но его оппоненты настаивают на Турции.

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Напомним, у Пулева в 29 боях на профессиональном ринге 28 побед и одно поражение – от Владимира Кличко. 30-летний Джошуа в 24 поединках уступил раз – летом 2019 года нокаутом Энди Руису. В декабре взял у него реванш по очкам.

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