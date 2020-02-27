Александр Усик – Дерек Чисора: известна дата и место второго боя украинца в Королевском дивизионе

Бой украинского супертяжа Александра Усика и опытного британца Дерека Чисоры пройдет 23 мая на 20-тысячной арене O2 в Лондоне. Об этом сообщил инсайдер из мира бокса Майк Коппингер со ссылкой на сопромоутера Усика Эдди Хирна. Транслировать вечер бокса в прямом эфире берется стримминговый сервис DAZN и Sky Sports.

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Изначально для вечера бокса с участием Усика и Чисоры у организаторов было две даты – 28 марта или 11 апреля, но украинскому супертяжу не позволило здоровье. "Усику нужно время, чтобы залечить левый локоть. Мы не были уверены, что он будет готов к марту, но к маю он должен уладить все вопросы", – заявил в середине февраля Хирн.

Дерек Чисора и Александр Усик / Фото: Twitter

Однако вскоре информации по Усику подправил украинский промоутер крымчанина Александр Красюк. Генеральный директор К2 обьяснил, что никакой новой травмы у Александра перед боем с британцем Дереком Чисорой нет.

"Это точно не новая травма. Это даже рецидивом назвать нельзя. Это просто как санаторий, реабилитационный процесс. Мы сейчас на том уровне, что не хочется рисковать", – заявил Красюк. В тренде "Бенфика" – "Шахтер": где смотреть матч 1/16 финала Лиги Европы

А поставил точку уже сам супертяж – Усик назвал реальную причину переноса боя с Чисорой:

"Я увидел фотографию, там где сказали, что бой отменен или перенесен из-за травмы. Друзья, все слава Богу – никаких травм нет. Все великолепно. Просто те, кто переживает, чтобы не переживали, а те, кто ликуют, продолжали дальше ликовать, – заявил Александр Усик. – Все хорошо, у нас очень обширное техобслуживание. То есть, 33 года. Каждые 33 года мы делаем большое техобслуживание".

Напомним, что 33-летний Усик являлся абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, но затем отказался от титулов ради перехода в супертяжелый вес. На счету украинца 17 побед в 17 боях.

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Видео: Instagram

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