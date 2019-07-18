Сделать стартовой
25,86
29
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости бокса

Нас ждет мегадрака в боксе – Украина против в России

18 июля, 09:29

Гвоздик и Бетербиев подписали контракт на объединительный бой

Бетербиев подписал контракт на бой
Бетербиев подписал контракт на бой. Фото: Instagram

18 октября в США состоится чемпионский бой в полутяжелом весе между украинцем Александром Гвоздиком и россиянином Артуром Бетербиевым. Боксеры встретятся за два чемпионских титула.

"У меня отличная новость! Я подписал контракт на объединительный бой с Александром Гвоздиком, на кону будут стоять два пояса – IBF и WBC", – написал в соцсетях Бетербиев.

В конце марта Александр Гвоздик сохранил за собой чемпионский титул WBC (Всемирного боксерского совета), без труда победив в пятом раунде техническим нокаутом француза Дуду Нгумбу. А Бетербиев в мае защитил титул IBF (Международной боксерской федерации), победив американца Радивое Калайджича техническим нокаутом в пятом раунде.

В активе 32-летнего Гвоздика 17 побед (14 нокаутом) и ни одного поражения, 34-летний Бетербиев одержал 14 побед (все нокаутом) и ни разу не потерпел поражения.

Ранее мы писали, что американский дедушка не позволит Гвоздику стать чемпионом мира в стиле Усика. "Никаких турниров": промоутер украинского чемпиона мира WBC не даст ему осуществить свою мечту.

Ранее Артем Далакян рассказал нам о чемпионском возрасте, Гвоздике и Ломаченко:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег бокс, боксеры, WBC, Александр Гвоздик, IBF, Артур Бетербиев

Вы сейчас просматриваете новость " Нас ждет мегадрака в боксе – Украина против в России". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

boxing-mma.com

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Ани Лорак обескуражила поклонников новостью

Делай тело: как сжечь жир на животе

6 привычек, которые приводят к преждевременному старению

Жена Монатика показала редкий кадр с семейного отдыха

Что лечит черешня в организме человека: наглядная таблица

Кошка умерла из-за шампуня для животных

​Обнаружена таинственная «Комната Сфинкса»

Как рассчитать индекс массы тела: простая формула

45-летняя Виктория Бекхэм появилась на обложке VOGUE Germany

5 мифов об уходе за кожей, которые могут навредить тебе

Kasta отдает компьютерную мышь без проводов за копейки

Известные личности, ставшие жертвами репрессий в СССР

Кубок Африки-2019: результаты всех матчей турнира

Сегодня, 00:18

В поединке за континентальный трофей сразятся Алжир и Сенегал. Матч за третье место выиграла Нигерия

Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги

Вчера, 20:59

Клубы украинской Премьер-лиги проводят товарищеские поединки накануне старта сезона в чемпионате Украины

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины

Вчера, 12:26

Все изменения в составах представителей украинской Премьер-лиги

Семейка "убийц" напророчила Ломаченко поражение нокаутом в бою, которого нет

16 июля, 21:45

Теофимо Лопес анонсирует поединок с украинским Хайтеком в следующем году с четырьмя поясами на кону

Революция от Хацкевича: известный агент предрекает убойные изменения в игре "Динамо"

16 июля, 11:29

Вячеслав Заховайло рассказал, как изменится игра вице-чемпионов Украины с приходом Караваева и Кадири

9 признаков того, что у тебя передозировка кофеином

Красотка на велосипеде: еще она — балерина и деловая женщина

Жена Монатика показала редкий кадр с семейного отдыха
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь