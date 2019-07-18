Нас ждет мегадрака в боксе – Украина против в России

Гвоздик и Бетербиев подписали контракт на объединительный бой

Бетербиев подписал контракт на бой. Фото: Instagram

18 октября в США состоится чемпионский бой в полутяжелом весе между украинцем Александром Гвоздиком и россиянином Артуром Бетербиевым. Боксеры встретятся за два чемпионских титула.

"У меня отличная новость! Я подписал контракт на объединительный бой с Александром Гвоздиком, на кону будут стоять два пояса – IBF и WBC", – написал в соцсетях Бетербиев.

В конце марта Александр Гвоздик сохранил за собой чемпионский титул WBC (Всемирного боксерского совета), без труда победив в пятом раунде техническим нокаутом француза Дуду Нгумбу. А Бетербиев в мае защитил титул IBF (Международной боксерской федерации), победив американца Радивое Калайджича техническим нокаутом в пятом раунде.

В активе 32-летнего Гвоздика 17 побед (14 нокаутом) и ни одного поражения, 34-летний Бетербиев одержал 14 побед (все нокаутом) и ни разу не потерпел поражения.

Ранее мы писали, что американский дедушка не позволит Гвоздику стать чемпионом мира в стиле Усика. "Никаких турниров": промоутер украинского чемпиона мира WBC не даст ему осуществить свою мечту.

Ранее Артем Далакян рассказал нам о чемпионском возрасте, Гвоздике и Ломаченко:

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