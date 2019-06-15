Назван гонорар обидчика Кличко за поединок против Шварца

Британский супертяж за бой в Лос-Вегасе получит в 12 раз больше своего немецкого визави

Тайсон Фьюри vs Том Шварц. Фото: AFP

Линейный чемпион мира Тайсон Фьюри (27-0-1, 19 КО) заработает больше 10 миллионов долларов за бой против Тома Шварца (24-0, 16 КО). Об этом сообщает ESPN. Гарантированный гонорар британца, четыре года назад одолевшего Владимира Кличко, составляет 1 миллион долларов, а немца – 250 тысяч. Однако оба боксера получат дополнительные деньги от промоутерской компании Top Rank и ESPN. Таким образом, общий заработок Фьюри за поединок составит 12,5 миллиона долларов, а Шварца – более 1 миллиона. Противостояние Фьюри – Шварц пройдет 16 июня в Лас-Вегасе. Ориентировочное начало – 06:00.

Как сообщалось ранее, бывший чемпион мира Тайсон Фьюри порадовался победе Руиса над Джошуа. "Руис вдохновляет всех толстяков. Все только и говорят, что нужно держать себя в форме, выглядеть хорошо и следить за своим телом. Энди просто растоптал все эти правила. Руис не выглядел как боец. Однако он нокаутировал парня, похожего на Аполлона", – заявил Фьюри.

Также мы писали, что украинец Артем Далакян оказался тяжелее своего соперника перед третьей защитой титула чемпиона мира. Вечер бокса состоится в субботу, 15 июня, в Киеве на вертолетной площадке КВЦ "Парковый". А главный поединок Далакян – Таворнхам должен стартовать около 22:00.

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