Сделать стартовой
26,42
29,82
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости бокса

Назван гонорар обидчика Кличко за поединок против Шварца

15 июня, 16:26

Британский супертяж за бой в Лос-Вегасе получит в 12 раз больше своего немецкого визави

Тайсон Фьюри vs Том Шварц
Тайсон Фьюри vs Том Шварц. Фото: AFP

Линейный чемпион мира Тайсон Фьюри (27-0-1, 19 КО) заработает больше 10 миллионов долларов за бой против Тома Шварца (24-0, 16 КО). Об этом сообщает ESPN. Гарантированный гонорар британца, четыре года назад одолевшего Владимира Кличко, составляет 1 миллион долларов, а немца – 250 тысяч. Однако оба боксера получат дополнительные деньги от промоутерской компании Top Rank и ESPN. Таким образом, общий заработок Фьюри за поединок составит 12,5 миллиона долларов, а Шварца – более 1 миллиона. Противостояние Фьюри – Шварц пройдет 16 июня в Лас-Вегасе. Ориентировочное начало – 06:00.

Как сообщалось ранее, бывший чемпион мира Тайсон Фьюри порадовался победе Руиса над Джошуа. "Руис вдохновляет всех толстяков. Все только и говорят, что нужно держать себя в форме, выглядеть хорошо и следить за своим телом. Энди просто растоптал все эти правила. Руис не выглядел как боец. Однако он нокаутировал парня, похожего на Аполлона", – заявил Фьюри.

Также мы писали, что украинец Артем Далакян оказался тяжелее своего соперника перед третьей защитой титула чемпиона мира. Вечер бокса состоится в субботу, 15 июня, в Киеве на вертолетной площадке КВЦ "Парковый". А главный поединок Далакян – Таворнхам должен стартовать около 22:00.

Смотрите, как боксер Василий Ломаченко радуется своему рекордному улову


Василий Ломаченко на рыбалке. Видео – Instagram

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег бокс, Тайсон Фьюри

Вы сейчас просматриваете новость " Назван гонорар обидчика Кличко за поединок против Шварца". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

Сегодня|Спорт , XSport

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россияне признали Усика боксером года за то, что начистил лицо их суперзвезде

13 июня, 21:35

Украинскому боксеру присудили премию в России, назвав его легендой и лучшим на планете в 2018 году

Третья защита титула: во сколько начало и где смотреть онлайн бой Далакян – Таворнхам

Сегодня, 15:08

Боксер из Украины встретится с соперником из Таиланда на вертолетной площадке

Ученые назвали эффективный способ для мужчин сбросить вес

Почему у пионеров в СССР были запрещены рукопожатия

В Нафтогазе назвали новую цену на газ для населения

Вакарчук рассказал, какую должность готов занять в правительстве

Перед ним вставали на колени даже зеки

Лучшая песня в истории человечества: опубликован рейтинг

Жилмар: «У Украины сейчас одно из лучших поколений в истории»

Новые подробности скандального матча СССР – Бельгия

Люксембург - Украина 1:2. В шаге от бездны (фото)

Человечество начало уничтожать Землю 11 500 лет назад

Кем оказалась жена Зеленского: все удивлены

Раскрыта тайна молитвы «Отче наш»: сложно в это поверить

Онлайн матча Украина – Южная Корея в финале молодежного чемпионата мира

Сегодня, 07:50

Текстовая трансляция главного поединка мундиаля в Польше

Россияне признали Усика боксером года за то, что начистил лицо их суперзвезде

13 июня, 21:35

Украинскому боксеру присудили премию в России, назвав его легендой и лучшим на планете в 2018 году

Жуткая резня под Питером: сын известного вратаря убил свою мать, за что получил ножом от брата

13 июня, 21:06

Шокирующие подробности трагедии, произошедшей в доме знаменитого российского хоккеиста Максима Соколова

"Это не дельфины – это сербы": Коноплянку, отдыхающего на яхте, знатно потроллили болельщики

13 июня, 19:22

После матчей за сборную Украины немецкий легионер укатил на остров в Эгейском море

"Шахтер" и "Динамо" разыграют Суперкубок Украины в Одессе

13 июня, 14:02

Поединок за первый трофей сезона состоится 28 июля

Есть ли смысл сбережений в наличных долларах

Военный эксперт: Путину указали на серьезную ошибку с Украиной

Донбасс и первые шаги: Разумков о планах Зеленского
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь