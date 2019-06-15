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Третья защита титула: во сколько начало и где смотреть онлайн бой Далакян – Таворнхам

15 июня, 15:08

Боксер из Украины встретится с соперником из Таиланда на вертолетной площадке

Фото: Union Boxing Promotions
Фото: Union Boxing Promotions.

В субботу, 15 июня, в Киеве на вертолетной площадке КВЦ "Парковый" чемпион мира по боксу Артем Далакян будет защищать свой пояс в поединке против соперника из Таиланда Саравута Таворнхама. Это будет уже третья защита пояса WBA Далакяном. Вечер бокса стартует в 17:00, а главный поединок начнется ориентировочно в 22:00, прямая трансляция на канале Xsport, а на нашем сайте пройдет онлайн трансляция боя Далакян – Таворнхам.

Онлайн боя Артема Далакяна 15 июня в Киеве

Накануне боя украинский боксер оказался сильнее своего соперника на 100 граммов. Вес Далакяна составил 50,6 кг, вес Таворнхама – 50,5 кг.

Расписание андерката боя Далакян - Таворнхам

Синий уголКрасный уголРаунд.Вес, кг
Артем ДалакянСаравут Таворнхам
18-0-0, 13ko20-1-01250,8
Киев, УкраинаТаиланд
 WBA World flyweight title 
Игорь КудрицкийДжамал Усманов1076,2
11-0-15-0-0
Харьков, УкраинаСлавянск, Украина
vacant Ukrainian super middleweight title
Александр ЗахожийСрджан Говедарица8+91
11-0-0, 9ko7-7-0
Запорожье, УкраинаБосиня и Герцеговина 
Владислав МельникЛевани Цеклаури 8   61,2
8-1-010-9-2
Миргород, УкраинаГрузия 
Олкай Симсек Тамерлан Хусейнов 466,7
продебют1-1-1
ГерманияХарьков, Украина
Игорь МагуринДжон Мартинез 58,9
11-0-16-4-58
Енергодар, УкраинаИспания 
Дмитрий СергутаАлексей Ефимчик90,7
4-0-0дебют4
Киев, Украина
Тимур БрыковАндрей Морейко
6-0-05:4:0869,8
Днепр, УкраинаКиев, Украина 
Исаков АндрейАлександр Гаращенко479,4
1-0-015:18:1
Винница, УкраинаКиев, Украина
 Жермен Ншимиримана Данило Савченко 455.3
профдебютдебют 
УкраинаУкраина

Ранее Артем Далакян рассказал "Сегодня" о своей фишке: "У меня особенность - мой стиль бокса с опущенными руками. Кто-то по-особенному выходит, кто-то танцует, а у меня руки опущены - с разных положений могу бить".

Артем Далакян – о семье, еде, хобби и драках в детстве:

Артем Далакян – о боях между боксером и бойцом UFC:

Артем Далакян – о чемпионском возрасте, Гвоздике и Ломаченко:

Артем Далакян – об организации боев в Киеве, гонорарах и музыке:

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Тег бокс, где смотреть, Артем Далакян

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Сегодня|Спорт

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