Третья защита титула: во сколько начало и где смотреть онлайн бой Далакян – Таворнхам

Боксер из Украины встретится с соперником из Таиланда на вертолетной площадке

Фото: Union Boxing Promotions.

В субботу, 15 июня, в Киеве на вертолетной площадке КВЦ "Парковый" чемпион мира по боксу Артем Далакян будет защищать свой пояс в поединке против соперника из Таиланда Саравута Таворнхама. Это будет уже третья защита пояса WBA Далакяном. Вечер бокса стартует в 17:00, а главный поединок начнется ориентировочно в 22:00, прямая трансляция на канале Xsport, а на нашем сайте пройдет онлайн трансляция боя Далакян – Таворнхам.

Онлайн боя Артема Далакяна 15 июня в Киеве

Накануне боя украинский боксер оказался сильнее своего соперника на 100 граммов. Вес Далакяна составил 50,6 кг, вес Таворнхама – 50,5 кг.

Расписание андерката боя Далакян - Таворнхам

Синий угол Красный угол Раунд. Вес, кг Артем Далакян Саравут Таворнхам 18-0-0, 13ko 20-1-0 12 50,8 Киев, Украина Таиланд WBA World flyweight title Игорь Кудрицкий Джамал Усманов 10 76,2 11-0-1 5-0-0 Харьков, Украина Славянск, Украина vacant Ukrainian super middleweight title Александр Захожий Срджан Говедарица 8 +91 11-0-0, 9ko 7-7-0 Запорожье, Украина Босиня и Герцеговина Владислав Мельник Левани Цеклаури 8 61,2 8-1-0 10-9-2 Миргород, Украина Грузия Олкай Симсек Тамерлан Хусейнов 4 66,7 продебют 1-1-1 Германия Харьков, Украина Игорь Магурин Джон Мартинез 58,9 11-0-1 6-4-5 8 Енергодар, Украина Испания Дмитрий Сергута Алексей Ефимчик 90,7 4-0-0 дебют 4 Киев, Украина Тимур Брыков Андрей Морейко 6-0-0 5:4:0 8 69,8 Днепр, Украина Киев, Украина Исаков Андрей Александр Гаращенко 4 79,4 1-0-0 15:18:1 Винница, Украина Киев, Украина Жермен Ншимиримана Данило Савченко 4 55.3 профдебют дебют Украина Украина

Ранее Артем Далакян рассказал "Сегодня" о своей фишке: "У меня особенность - мой стиль бокса с опущенными руками. Кто-то по-особенному выходит, кто-то танцует, а у меня руки опущены - с разных положений могу бить".

Артем Далакян – о семье, еде, хобби и драках в детстве:

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