Третья защита титула: во сколько начало и где смотреть онлайн бой Далакян – Таворнхам
Боксер из Украины встретится с соперником из Таиланда на вертолетной площадке
В субботу, 15 июня, в Киеве на вертолетной площадке КВЦ "Парковый" чемпион мира по боксу Артем Далакян будет защищать свой пояс в поединке против соперника из Таиланда Саравута Таворнхама. Это будет уже третья защита пояса WBA Далакяном. Вечер бокса стартует в 17:00, а главный поединок начнется ориентировочно в 22:00, прямая трансляция на канале Xsport, а на нашем сайте пройдет онлайн трансляция боя Далакян – Таворнхам.
Онлайн боя Артема Далакяна 15 июня в Киеве
Накануне боя украинский боксер оказался сильнее своего соперника на 100 граммов. Вес Далакяна составил 50,6 кг, вес Таворнхама – 50,5 кг.
Расписание андерката боя Далакян - Таворнхам
|Синий угол
|Красный угол
|Раунд.
|Вес, кг
|Артем Далакян
|Саравут Таворнхам
|18-0-0, 13ko
|20-1-0
|12
|50,8
|Киев, Украина
|Таиланд
|WBA World flyweight title
|Игорь Кудрицкий
|Джамал Усманов
|10
|76,2
|11-0-1
|5-0-0
|Харьков, Украина
|Славянск, Украина
|vacant Ukrainian super middleweight title
|Александр Захожий
|Срджан Говедарица
|8
|+91
|11-0-0, 9ko
|7-7-0
|Запорожье, Украина
|Босиня и Герцеговина
|Владислав Мельник
|Левани Цеклаури
|8
|61,2
|8-1-0
|10-9-2
|Миргород, Украина
|Грузия
|Олкай Симсек
|Тамерлан Хусейнов
|4
|66,7
|продебют
|1-1-1
|Германия
|Харьков, Украина
|Игорь Магурин
|Джон Мартинез
|58,9
|11-0-1
|6-4-5
|8
|Енергодар, Украина
|Испания
|Дмитрий Сергута
|Алексей Ефимчик
|90,7
|4-0-0
|дебют
|4
|Киев, Украина
|Тимур Брыков
|Андрей Морейко
|6-0-0
|5:4:0
|8
|69,8
|Днепр, Украина
|Киев, Украина
|Исаков Андрей
|Александр Гаращенко
|4
|79,4
|1-0-0
|15:18:1
|Винница, Украина
|Киев, Украина
|Жермен Ншимиримана
|Данило Савченко
|4
|55.3
|профдебют
|дебют
|Украина
|Украина
Ранее Артем Далакян рассказал "Сегодня" о своей фишке: "У меня особенность - мой стиль бокса с опущенными руками. Кто-то по-особенному выходит, кто-то танцует, а у меня руки опущены - с разных положений могу бить".
Артем Далакян – о семье, еде, хобби и драках в детстве:
Артем Далакян – о боях между боксером и бойцом UFC:
Артем Далакян – о чемпионском возрасте, Гвоздике и Ломаченко:
Артем Далакян – об организации боев в Киеве, гонорарах и музыке:
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