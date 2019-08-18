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Названа фраза, за которую Макгрегор подло ударил в пабе старика

Сегодня, 15:25

Новые детали в скандале с Конором, который исподтишка напал на пожилого мужчину

Конор Макгрегор

Конор Макгрегор / Фото: Instagram

Стали известны новые подробности нападения Конора Макгрегора на пожилого человека в пабе Дублина. Напомним, на днях экс-чемпион UFC в двух весовых категориях решил угостить всех посетителей заведения собственным виски. Когда мужчина в возрасте, сидевший за стойкой, отказался пить, Макгрегор сзади ударил его по лицу.

Другие посетители бара сумели оттащить спортсмена в сторону. Пострадавший обратился в полицию. И теперь Конора Макгрегора ждет суд.

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Сегодня издание The Irish Mirror сообщило, что Макгрегор напал на мужчину за то, что тот оскорбил его виски. "Макгрегор предложил мужчине виски, но он ответил: "Я не хочу пить это дерьмо, мне не нужно твое пойло". Макгрегор из-за этого разозлился и замахнулся на него", – поведал анонимный источник.

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Как мы писали ранее, по мнению Хабиба Нурмагомедова, за случившееся Макгрегор должен сесть в тюрьму. "Даже если пожилой человек ударит тебя по лицу 10 раз, ты не можешь ему ответить. Мы должны уважать стариков. Думаю, Конора должны посадить в тюрьму. Он должен задуматься о произошедшем. Сегодня он бьет старика, а что будет завтра?" - сказал чемпион абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Нурмагомедов.

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драка UFC Конор Макгрегор

Источник: Сегодня|Спорт

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