Названа фраза, за которую Макгрегор подло ударил в пабе старика

Стали известны новые подробности нападения Конора Макгрегора на пожилого человека в пабе Дублина. Напомним, на днях экс-чемпион UFC в двух весовых категориях решил угостить всех посетителей заведения собственным виски. Когда мужчина в возрасте, сидевший за стойкой, отказался пить, Макгрегор сзади ударил его по лицу.
Другие посетители бара сумели оттащить спортсмена в сторону. Пострадавший обратился в полицию. И теперь Конора Макгрегора ждет суд.
Сегодня издание The Irish Mirror сообщило, что Макгрегор напал на мужчину за то, что тот оскорбил его виски. "Макгрегор предложил мужчине виски, но он ответил: "Я не хочу пить это дерьмо, мне не нужно твое пойло". Макгрегор из-за этого разозлился и замахнулся на него", – поведал анонимный источник.
Как мы писали ранее, по мнению Хабиба Нурмагомедова, за случившееся Макгрегор должен сесть в тюрьму. "Даже если пожилой человек ударит тебя по лицу 10 раз, ты не можешь ему ответить. Мы должны уважать стариков. Думаю, Конора должны посадить в тюрьму. Он должен задуматься о произошедшем. Сегодня он бьет старика, а что будет завтра?" - сказал чемпион абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Нурмагомедов.
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