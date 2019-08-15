Мужчина отказался пить с Макгрегором и жестоко за это поплатился

Бывший чемпион абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях, ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор атаковал одного из посетителей бара в Ирландии. Поводом для конфликта стал спор о виски.
Инцидент произошел в Дублине. Конор решил угостить всех посетителей собственным виски. Один из мужчин отказался, тогда Макгрегор настоятельно предложил ему выпить, поставив перед ним рюмку.
Когда пожилой мужчина за стойкой не захотел пить, Макгрегор ударил его по лицу. Другие посетители бара сумели оттащить спортсмена в сторону. Пострадавший обратился в полицию.
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