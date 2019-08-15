Мужчина отказался пить с Макгрегором и жестоко за это поплатился

Спортсмен не любит, когда с ним не пьют

Конор Макгрегор / Фото: Instagram

Бывший чемпион абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях, ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор атаковал одного из посетителей бара в Ирландии. Поводом для конфликта стал спор о виски.

Инцидент произошел в Дублине. Конор решил угостить всех посетителей собственным виски. Один из мужчин отказался, тогда Макгрегор настоятельно предложил ему выпить, поставив перед ним рюмку.

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Когда пожилой мужчина за стойкой не захотел пить, Макгрегор ударил его по лицу. Другие посетители бара сумели оттащить спортсмена в сторону. Пострадавший обратился в полицию.

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Ранее сообщалось, что в рейтинге спортсменов с самой дорогой рекламой в Instagram первое место в списке с солидным отрывом занял Роналду. Рекламный пост Криштиану в его аккаунте стоит почти миллион долларов.

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