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Мужчина отказался пить с Макгрегором и жестоко за это поплатился

Сегодня, 13:22

Спортсмен не любит, когда с ним не пьют

Конор Макгрегор

Конор Макгрегор / Фото: Instagram

Бывший чемпион абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях, ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор атаковал одного из посетителей бара в Ирландии. Поводом для конфликта стал спор о виски.

Инцидент произошел в Дублине. Конор решил угостить всех посетителей собственным виски. Один из мужчин отказался, тогда Макгрегор настоятельно предложил ему выпить, поставив перед ним рюмку.

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Когда пожилой мужчина за стойкой не захотел пить, Макгрегор ударил его по лицу. Другие посетители бара сумели оттащить спортсмена в сторону. Пострадавший обратился в полицию.

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Кстати, Роналду за полтора миллиона евро стал соседом Макгрегора: появилось фото виллы Криштиану. Нападающий "Ювентуса" обзавелся особняком в испанской Марбелье – с бассейном и кинотеатром

Ранее сообщалось, что в рейтинге спортсменов с самой дорогой рекламой в Instagram первое место в списке с солидным отрывом занял Роналду. Рекламный пост Криштиану в его аккаунте стоит почти миллион долларов. 

Смотрите, как Роналду отрывался в отпуске

Отпуск Криштиану Роналду. Instagram игрока

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UFC Конор Макгрегор смешанные боевые искусства

Источник: TMZ

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