Не Ломаченко и не Усик: назван самый умный украинский боксер
Легендарный американский промоутер Боб Арум сделал неожиданное заявление
Босс промоутерской компании Top Rank легендарный Боб Арум, опекающий Василия Ломаченко, назвал самого умного боксера, с которым он когда-либо работал. В интервью ESPN 87-летний американец заявил, что это – не Василий:
"Вам нужно понимать, что Александр Гвоздик - самый лучший боксер, в интеллектуальном плане, с которым я когда-либо работал. Он достаточно умный для того, чтобы выцепить драгоценные алмазы из риторики Атласа. Обычный боксер не способен отсеять все эмоции Тедди".
Тедди Атлас – нынешний тренер Александра Гвоздика. В разное время Атлас работал с такими боксерами как Майк Тайсон, Майкл Мурер, Тимоти Брэдли, Александр Поветкин, Шеннон Бриггс.
Напомним, уже в ночь с 30 на 31 марта в Филадельфии Гвоздик проведет первую защита чемпионского пояса WBC. Соперником непобедимого украинца станет француз конголезского происхождения 37-летний Дуду Нгумбу, за спиной у которого 38 побед при 8 поражениях.
Как сообщалось ранее, в США раскупили все билеты на бой Гвоздик – Нгумбу.
Также сообщалось, что Гвоздику подарили портрет из гвоздей: теперь он – как Усик и Ломаченко.
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