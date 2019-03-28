Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,08
30,5
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости бокса

Не Ломаченко и не Усик: назван самый умный украинский боксер

Сегодня, 17:13

Легендарный американский промоутер Боб Арум сделал неожиданное заявление

Гвоздик в компании Ломаченко и Усика
Гвоздик в компании Ломаченко и Усика. Фото: Instagram
Не Ломаченко и не Усик: назван самый умный украинский боксер //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/ce3/42e/5c9ce342e88da.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/ce3/42e/5c9ce342e88da.png Бокс Легендарный американский промоутер Боб Арум сделал неожиданное заявление

Босс промоутерской компании Top Rank легендарный Боб Арум, опекающий Василия Ломаченко, назвал самого умного боксера, с которым он когда-либо работал. В интервью ESPN 87-летний американец заявил, что это – не Василий:

"Вам нужно понимать, что Александр Гвоздик - самый лучший боксер, в интеллектуальном плане, с которым я когда-либо работал. Он достаточно умный для того, чтобы выцепить драгоценные алмазы из риторики Атласа. Обычный боксер не способен отсеять все эмоции Тедди".

Тедди Атлас – нынешний тренер Александра Гвоздика. В разное время Атлас работал с такими боксерами как Майк Тайсон, Майкл Мурер, Тимоти Брэдли, Александр Поветкин, Шеннон Бриггс.

Напомним, уже в ночь с 30 на 31 марта в Филадельфии Гвоздик проведет первую защита чемпионского пояса WBC. Соперником непобедимого украинца станет француз конголезского происхождения 37-летний Дуду Нгумбу, за спиной у которого 38 побед при 8 поражениях.

Как сообщалось ранее, в США раскупили все билеты на бой Гвоздик – Нгумбу.

Также сообщалось, что Гвоздику подарили портрет из гвоздей: теперь он – как Усик и Ломаченко.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег бокс, Василий Ломаченко, Александр Усик, Александр Гвоздик, Боб Арум

Вы сейчас просматриваете новость " Не Ломаченко и не Усик: назван самый умный украинский боксер". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ESPN

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Промоутер заговорил о возможном бое Усика с боксером, отправившим в нокаут Кличко

Сегодня, 11:26

Усик и Пулев являются обязательными претендентами на пояс британского чемпиона

Первая защита Гвоздика: когда бой, с кем придется драться украинцу и что думают букмекеры

Вчера, 18:53

Украинский боксер будет защищать титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе

Носова питалась на помойке и умирала в окружении крыс

Лечащий врач Юлии Началовой назвал причину ее смерти

Обожаю ее. Влад Яма поделился нежным фото с супругой

Превзошел самого себя: муж Алены Мозговой очаровал Тину Кароль

​Почему время идет быстрее, когда мы становимся старше?

​У Порошенко отреагировали на видео, где он снял шапку с девушки

Я не боюсь Зеленского, я боюсь его избирателей - Корчинский

Создатель веб-сайтов скрыто добывал криптовалюту (не доказано)

В России рассказали о глобальном провале Кремля

Омелян назвал завод, где будут строить капсулу для Hyperloop
Загрузка...

Игрок "Шахтера" стоимостью 100 миллионов евро получил травму

Вчера, 13:12

Ложка дегтя в победном матче "горняков": бразильский защитник Исмаили ушел с поля из-за повреждения

"Огонь тухнет": бывший капитан "Динамо" рассказал, почему не хочет возвращаться в Украину

Вчера, 12:36

По словам Николая Морозюка, после Турции играть в УПЛ ему будет просто неинтересно

Португальцы требуют для Украины техническое поражение: они нашли нарушение в натурализации Мораеса

26 марта, 11:27

Если нарушения подтвердятся, Украине грозит поражение не только в матче с Португалией, но и с Люксембургом

Шеве снова фартит по-крупному: обзор победы Украины над Люксембургом

26 марта, 09:08

Украинцы едва не опозорились в матче с "карликом". Нас спас гол, забитый Люксембургом в свои ворота

Онлайн матча Люксембург – Украина: автогол на 93-й минуте приносит нам победу!

25 марта, 23:39

Текстовый онлайн поединка отборочного турнира чемпионата Европы с яркими фото из Люксембурга и видеоповторами голов

«Всегда рядом»: популярный певец признался в чувствах Ани Лорак

Екатерина Кухар тайно вышла замуж (фото)

Заворотнюк показала первое фото недавно родившейся дочери