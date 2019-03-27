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Sold out: в США раскупили все билеты на бой украинца Гвоздика

Сегодня, 13:39

В эту субботу Александр будет защищать свой титул в поединке с обидчиком Узелкова

Александр Гвоздик
Александр Гвоздик. Фото: AFP
Sold out: в США раскупили все билеты на бой украинца Гвоздика //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/835/e40/5c4835e40d727.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/835/e40/5c4835e40d727.jpg Бокс В эту субботу Александр будет защищать свой титул в поединке с обидчиком Узелкова

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик (16-0, 13 КО) проведет свой следующий бой при полных трибунах. Первая защита пояса украинца против Дуду Нгумбу (38-8, 14 КО) состоится в ночь с 30 на 31 марта на "2300 Arena" в Филадельфии, вмещающей 1300 зрителей.

Как сообщил официальный сайт арены, все билеты на поединок раскуплены. При этом минимальная цена составляла 50 долларов. Ожидается, что в Филадельфию поддержать Гвоздика приедет около 300 болельщиков из Украины.

Напомним, Александр Гвоздик провел на профи-ринге 16 поединков и во всех победил (13 нокаутов). Тогда как 37-летний француз конголезского происхождения Дуду Нгумбу в 46 боях имеет 38 побед (14 – нокаутом) при 8 поражениях. Среди бойцов, поверженных Дуду, и украинец Вячеслав Узелков.

Как сообщалось ранее, Александру Гвоздику подарили портрет из гвоздей: теперь он – как Александр Усик и Василий Ломаченко.

Также сообщалось, что Александр Усик превратился из человека-амфибии в "ниндзю" и в "маскировке" прокатился по ботаническому саду.

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Тег бокс, Александр Гвоздик

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Сегодня|Спорт

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