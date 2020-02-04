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"Не покупают билеты на бой": промоутер Ломы и Гвоздика о главной проблеме профи-бокса

4 февраля, 12:58

Боб Арум жалуется, что иногда организовывать бой просто не выгодно

/ Фото: Twitter

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Известный американский промоутер глава компании Top Rank Боб Арум считает, что основной и самой большой проблемой бокса сегодня является отсутствие интереса к бойцам. Арум, который ведет дела в том числе украинцев Василия Ломаченко и Александра Гвоздика, говорит, что именно из-за этого большинство боев не окупают себя.

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"Реальная проблема бокса сегодня заключается в том, что люди не покупают билеты на бои. И одна из причин, по которым это происходит, заключается в том, что если к одному из бойцов нет интереса, то людям становится все равно. Каким образом создать интерес?

Вы создаете интерес, заставляя людей ставить на бои, а единственный вариант, при котором они действительно начнут это делать – организовать конкурентный поединок. Так что неважно, какой у вас бой, 10 к одному или 12 к одному, вы все равно не продадите много билетов, потому что это не букмекерское событие. По-настоящему конкурентный бой воспринимается таким не из-за того, что кто-то о нем так сказал. Вот так и получается, что иногда организовывать бой просто не выгодно", – рассказал Арум в интервью порталу Boxing News 24.

Ранее мы сообщали, что за чемпионскими поясами украинцу предстоит лететь в США.

Смотрите, как Василий Ломаченко получил награду лучшего боксера 2019 года

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