Усик прилетел в Лондон и предложил Чисоре вести себя, как джентльмены

Украинский супертяжеловес Александр Усик прилетел в Лондон, где 13 марта пройдет пресс-конференция перед его боем с Дереком Чисорой. Украинец ходит в маске с нестандартным рисунком, чтобы обезопасить себя от коронавируса. Ранее мы писали, что дату боя Усик – Чисора подтвердили и выпустили крутой проморолик.

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Позже украинский боксер обратился к своему сопернику, британцу Дереку Чисоре.

"Давай вести себя, как джентльмены. Но если ты не хочешь этого делать, то я тебя не могу заставить. И веди себя как хочешь", – сказал Усик. В тренде Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления

Напомним, что бой Усик – Чисора состоится 23 мая на арене O2 в Лондоне.

Тем временем промоутерская компания Matchroom Boxing, которая занимается организацией боя Усика и Чисоры, заявила о готовности вернуть полную стоимость билетов, в случае если вечер бокса будет отменен из-за пандемии коронавируса.

Смотрите, как Александра Усика остановила полиция:

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Видео: Instagram

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