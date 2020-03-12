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Усик прилетел в Лондон и предложил Чисоре вести себя, как джентльмены

12 марта, 23:57

Максим Перепелица

Украинский боксер в креативной маске прибыл в аэропорт

Украинский супертяжеловес Александр Усик прилетел в Лондон, где 13 марта пройдет пресс-конференция перед его боем с Дереком Чисорой. Украинец ходит в маске с нестандартным рисунком, чтобы обезопасить себя от коронавируса. Ранее мы писали, что дату боя Усик – Чисора подтвердили и выпустили крутой проморолик.

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Позже украинский боксер обратился к своему сопернику, британцу Дереку Чисоре.

"Давай вести себя, как джентльмены. Но если ты не хочешь этого делать, то я тебя не могу заставить. И веди себя как хочешь", – сказал Усик.

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Напомним, что бой Усик – Чисора состоится 23 мая на арене O2 в Лондоне.

Тем временем промоутерская компания Matchroom Boxing, которая занимается организацией боя Усика и Чисоры, заявила о готовности вернуть полную стоимость билетов, в случае если вечер бокса будет отменен из-за пандемии коронавируса.

Смотрите, как Александра Усика остановила полиция:

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Видео: Instagram

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бокс Александр Усик Дерек Чисора

Источник: Сегодня|Спорт

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