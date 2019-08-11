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Непобедимый украинский боксер выиграл бой нокаутом

Сегодня, 09:50

Соперник упал в четвертом раунде

Дмитрий Митрофанов

Дмитрий Митрофанов

Украинский средневес Дмитрий Митрофанов (6-0-1, 4 КО) досрочно победил поляка Рафала Яцкевича (50-23-2, 22 КО). Бой украинца был главным событием вечера бокса.

В четвертом раунде Митрофанов ударом по корпусу отправил 42-летнего Яцкевича в нокдаун. Поляк сумел продолжить бой, но не вышел на следующий раунд. Это шестая победа в профессиональной карьере Митрофанова.

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Таким образом, Рафалу было засчитано техническое поражение. Для Митрофанова эта победа стала шестой в профессиональной карьере.

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Напомним, что ранее Александр Усик написал стихотворение об Украине. Украинский боксер написал его во время подготовки к бою с Майрисом Бриедисом в полуфинале WBSS и ранее никому не показывал.

Мы сообщали, что появилась новая дата дебюта Александра Усика в супертяжелом весе. Усик дебютирует в супертяжелом весе 12 октября в Чикаго на Wintrust Arena, сообщает ESPN. Вероятно, первым соперником украинца в новой весовой категории станет камерунский боксер-профессионал, выступающий в тяжелой весовой категории Карлос Такам (36-5-1, 28 КО).

Усик танцует за рулем машины

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Источник: Сегодня|Спорт

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