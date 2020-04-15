Непобежденный британский боксер поставил себе синяк во время видеоурока, но фанаты ему не верят

Чемпион Европы неудачно исполнил апперкот у себя во дворе

Британский боксер Сэм Максвелл (13-0, 11 КО), выступающий в первом полусреднем весе, до сих пор остается непобедимым на профи-ринге и владеет поясом чемпиона Европы по версии WBO. Правда, широкому кругу болельщиков он был не сильно известен... до недавнего времени. Свою минуту славы он получил благодаря курьезному видео, которое он непроизвольно снял во время видеоурока бокса для подписчиков.

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31-летний боец из Лондона хотел показать зрителям, как правильно выполнять апперкот, однако случайно ударил сам себя. После такого попадания Максвелл опустился на одно колено, а съемку пришлось остановить. Позднее оказалось, что Сэм поставил себе под глазом синяк.

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Многие фолловеры усомнились в правдивости видео, дескать, это все была хорошо сыгранная постановка и таким образом боксер обратил на себя внимание. В ответ на следующий день Сэм опубликовал еще одно видео, в котором предстает перед своими подписчиками с огромным фингалом под правым глазом. "Хотелось бы, чтобы это было неправдой", – подписал боксер.

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Ранее мы сообщали, что боксер-"вампир" на карантине "укусил" Ломаченко.

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Боксер выпал из ринга перед боем Видео: Twitter

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