Валуев вслед за Усиком усомнился в масштабах угрозы коронавируса: цифры от боксера-депутата

Боксер-депутат из России показал, сколько умирает от COVID-19 в сравнении с другими заболеваниями

Вслед за украинскими спортсменами – футболистом Александром Алиевым и боксером Александром Усиком – в масштабах угрозы коронавируса усомнился и представитель российского спорта – бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев. Напомним, ранее Алиев назвал коронавирус фейком.

Николай Валуев на своей странице в Instagram выложил графику, в которой приведена статистика смертности от различных заболеваний в год. Валуев, ссылаясь на данные Всемирной организации здравоохранения, указал, что за год туберкулез уносит 1,3 млн жизней, гепатит В и С – почти 1,3 млн, ВИЧ-инфекция – 770 тыс., а различные формы гриппа – 650 тыс. При этом за три месяца от коронавируса, акцентирует в своем посте Валуев, в мире скончалось 4 тыс. человек.

INSTAGRAM

Николай Валуев / Фото: Getty Images

Читайте также: Усик призвал и дальше причащаться из одной чаши в условиях коронавируса

Впрочем, стоит добавить, что Николай Валуев привел устаревшую статистику. На данный момент в мире зафиксировано уже 10 544 смертельных случая от заражения коронавирусом.

Напомним, ранее Усика и Алиева за слова о коронавирусе подверг критике Евгений Левченко. "Я ума не приложу, как такие публичные люди – Алиев, Усик – говорят такие глупости о коронавирусе! У меня двое друзей в реанимационном отделении лежат. Пойдите и расскажите им о том, что вирус – это фейк", – написал у себя в Twitter бывший футболист сборной Украины.

Смотрите, что говорят о коронавирусе астрологи

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама