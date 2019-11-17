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Нейтральная территория Айсмена – Китай: Постол рассказал о подготовке к чемпионскому бою

17 ноября, 12:57

Рамирес, как и все мексиканцы, любит устраивать зарубу, поэтому нельзя давать ему приближаться

Виктор Постол

Виктор Постол / Фото: Facebook

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Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Виктор Постол (31-2, 12 KO), который 1 февраля проведет бой за чемпионские пояса WBC и WBO с Хосе Карлосом Рамиресаем (25-0, 17 KO), отправиться на тренировочный сбор в США 7 декабря. Затем восемь недель будет готовиться в Лос-Анджелесе под руководством легендарного тренера Фредди Роуча. Ранее мы давали, что глава WBC помог Постолу договориться о встрече с американским чемпионом.

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Пока к февральскому поединку в Китае Постол готовиться в Броварах:

"Рамирес на контракте у Top Rank, поэтому они и решали, где провести бой, но моя команда тоже настаивала, чтобы мы встретились на нейтральной территории. Рамирес? Он – этнический мексиканец, а все они любят идти вперед и устраивать зарубу. Поэтому этот парень просто так не сдастся.

Прежде всего, ни в коем случае не надо стоять на месте, с ним нужно постоянно двигаться. Я с ним спарринговал и знаю, что когда останавливался, то он начинал вязать. Я высокий и мне это неудобно. Нужно все время двигаться, боксировать на дальней дистанции и не давать ему приближаться".

Напомним, что Постол уже владел титулом WBC, но потерял его в бою с одним из самых техничных бойцов планеты Теренсом Кроуфордом (35-0, 26 КО) в июле 2016-го. А Постол отмечал: "Кроуфорд оказался намного быстрее, чем я думал".

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