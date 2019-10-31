Торгов не будет: глава WBC помог украинскому Айсмену договориться о встрече с американским чемпионом

Постол был чемпионом мира по версии WBC / Фото: AFP

Команды украинского экс-чемпиона мира Виктора Постола (31-2, 12 КО) и чемпиона WBC и WBO в первом полусреднем весе Хосе Карлоса Рамиреса (25-0, 17 КО) таки договорились о бое, который по последним данным пройдет 1 февраля. Так что ранее анонсированные торги уже не понадобятся. Ранее мы уже писали, что на бой за два пояса Постол выйдет в феврале.

Как отмечает инсайдер ESPN, которая должна транслировать поединок, ключевую роль в достижении договоренности между командами Постола и Рамиреса сыграл президент WBC Маурисио Сулейман. Напомним, что Постол уже владел титулом WBC, но потерял его в бою с одним из самых техничных бойцов планеты Теренсом Кроуфордом (35-0, 26 КО) в июле 2016-го. А Постол отмечал: "Кроуфорд оказался намного быстрее, чем я думал".

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Интересно, что бой против Рамиреса рвался провести и новоиспеченный победитель WBSS, чемпион мира в первом полусреднем весе по версиям WBA Super, IBF и WBC Diamond Джош Тейлор. Мы уже рассказывали, что обидчик Постола выиграл Всемирную боксерскую суперсерию. А менеджер Тейлора Барри Макгуиган не верит, что американец по зубам украинскому Айсмену: "Если Рамирес будет драться с Постолом, то нас это устраивает. Мы встретимся с ним после этого. Несмотря на то, что Постол – сложный соперник, он, вероятно, проиграет".

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