Усик подвинул Поветкина в рейтинге супертяжей, Постол – первый, а Богачук ворвался в ТОП-15

Александр подбирается к бою с Деонтеем Уайлдером, а Виктора чемпион ждет в феврале

Александр Усик / Фото: Instagram

Самая престижная профессиональная боксерская организация WBC обновила рейтинги боксеров во всех весовых категориях. Дебютант супертяжелого дивизиона Александр Усик поднялся с пятой позиции на четвертую, обойдя россиянина Александра Поветкина, который и вовсе вылетел и ТОП-5. Напомним, что чемпионским поясом в этом весе владеет американец Деонтей Уайлдер.

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Смотрите полную топ-пятерку

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Диллиан Уайт (Великобритания) Тайсон Фьюри (Великобритания) Луис Ортис (Куба) Александр Усик (Украина) Оскар Ривас (Колумбия/Канада)

Украинец Сергей Богачук, выступавший в первом среднем весе, впервые вошел в топ-15 рейтинга, где занял 14-ю позицию. Ранее мы писали, как украинский нокаутер Богачук вырубил очередного соперника и завоевал первый титул в карьере.

В первом полусреднем весе рейтинг возглавил экс-чемпион мира Виктор Постол, который поднялся с второй позиции на первую. Мы уже сообщали, что торгов не будет – глава WBC помог украинскому Айсмену договориться о встрече с американским чемпионом. Бой Постола с чемпионом WBC и WBO в первом полусреднем весе Хосе Карлосом Рамиресом (25-0, 17 КО) по последним данным пройдет 1 февраля.

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