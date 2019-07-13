Нигерийский кошмар, трижды битый братьями Кличко, заехал по носу рефери в бою с младшим Фьюри
Нигерийский боксер Сэмюэль Питер в поединке с Хьюи Фьюри жестко приложился по служителю Фемиды в ринге
Бывший соискатель пояса WBO в супертяжелом весе Хьюи Фьюри, двоюродный брат скандального Тайсона Фьюри, накануне в Саудовской Аравии одержал досрочную победу над экс-чемпионом WBC Сэмюэлом Питером. Поединок проходил с большим количеством нарушений правил со стороны Питера – Нигерийский кошмар наносил сопернику удары по затылку, бил после команды об остановке (за один из таких ударов с него было снято очко в четвертом раунде) и несколько раз наносил удары ниже пояса, после которых рефери давал Фьюри время на восстановление.
Хьюи Фьюри – Сэмюэл Питер: полное видео боя
В седьмом раунде Питер отказался от продолжения боя из-за травмы левой руки. Он сообщил рефери, что это Фьюри травмировал его, зажимая руку во время клинча. Однако рефери – которому Питер непосредственно перед этим нанес скользящий удар в голову, когда тот разнимал клинч, и разбил нос – проигнорировал данное утверждение. Судья засчитал Питеру, в свое время трижды битому братьями Кличко, поражение техническим нокаутом от Хьюи Фьюри по прозвищу Кулак ярости.
Как сообщалось ранее, Майк Тайсон рассказал "палачу" Кличко, как взять реванш у Руиса. Скандальный американец советует Энтони Джошуа отправиться в горы, чтобы побороть своих демонов.
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