Сделать стартовой
25,8
29,12
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости бокса

Нигерийский кошмар, трижды битый братьями Кличко, заехал по носу рефери в бою с младшим Фьюри

13 июля, 13:05

Нигерийский боксер Сэмюэль Питер в поединке с Хьюи Фьюри жестко приложился по служителю Фемиды в ринге

Бывший соискатель пояса WBO в супертяжелом весе Хьюи Фьюри, двоюродный брат скандального Тайсона Фьюри, накануне в Саудовской Аравии одержал досрочную победу над экс-чемпионом WBC Сэмюэлом Питером. Поединок проходил с большим количеством нарушений правил со стороны Питера – Нигерийский кошмар наносил сопернику удары по затылку, бил после команды об остановке (за один из таких ударов с него было снято очко в четвертом раунде) и несколько раз наносил удары ниже пояса, после которых рефери давал Фьюри время на восстановление.

Хьюи Фьюри – Сэмюэл Питер: полное видео боя

В седьмом раунде Питер отказался от продолжения боя из-за травмы левой руки. Он сообщил рефери, что это Фьюри травмировал его, зажимая руку во время клинча. Однако рефери – которому Питер непосредственно перед этим нанес скользящий удар в голову, когда тот разнимал клинч, и разбил нос – проигнорировал данное утверждение. Судья засчитал Питеру, в свое время трижды битому братьями Кличко, поражение техническим нокаутом от Хьюи Фьюри по прозвищу Кулак ярости.

Как сообщалось ранее, Майк Тайсон рассказал "палачу" Кличко, как взять реванш у Руиса. Скандальный американец советует Энтони Джошуа отправиться в горы, чтобы побороть своих демонов.

Также мы писали, что дерзкого американца, папа которого жаждет "убийства" Ломаченко, усадили на пятую точку. 21-летнего Теофимо Лопеса, добивающегося боя с украинским Хайтеком, отправили в нокдаун во время спарринга.

Смотрите, как Василий Ломаченко нокаутировал Энтони Кроллу

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег бокс, Хьюи Фьюри, Самюэль Питер

Вы сейчас просматриваете новость " Нигерийский кошмар, трижды битый братьями Кличко, заехал по носу рефери в бою с младшим Фьюри". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

AllBoxing , Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Какой он скучный: британец Кэмпбелл рассекретил свои козыри в схватке с Ломаченко

6 июля, 12:00

Оппонент украинского Хайтека рассказал, за счет чего собирается отобрать у него чемпионские пояса

Обстрел почек – и в висок! Амир Хан в Джидде избил "Ребенка", завладев поясом WBC

Сегодня, 09:22

Угол австралийского боксера выбросил полотенце, чтобы остановить "уничтожение" в ринге Билли Диба

Остановилось сердце легенды российского кино

Удивительные свойства обычного дегтярного мыла

Как избавиться от мозолей и натоптышей народными способами

Как убрать мешки под глазами и отеки век

"Почему я должна уйти? Никто не укажет мне, что делать"

"Братья Кличко были кошмаром". Глава UFC об украинских боксерах

Сборная Украины совершила невероятный камбэк в Евролиге

Как Ибрагимович открыл бутылку ногой. Кажется, он не напрягался

​Уровень моря поднимется на 2 метра

Как бы выглядели звезды 20 века в роли современных див Instagram

Бинокль с 60-кратным увеличением. Охотничий нож в подарок

15 красавиц российского кино

Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги

Вчера, 17:02

Клубы украинской Премьер-лиги проводят товарищеские поединки накануне старта сезона в чемпионате Украины

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины

Вчера, 11:02

Все изменения в составах представителей украинской Премьер-лиги

Опрос: выберите самую красивую теннисистку Уимблдона

Вчера, 09:04

Представительница Украины Элина Свитолина впервые в карьере вошла в четверку лучших на турнире "Большого шлема"

Все о Кубке Африки-2019: расписание и результаты матчей, вся сетка турнира вплоть до финала

Вчера, 00:06

Салах, Мане, Марез и другие звезды африканского футбола сражаются за континентальный трофей

Расписание и результаты матчей первого тура квалификации Лиги чемпионов

11 июля, 00:50

С этой стадии в борьбу за групповой этап вступают команды Сергея Реброва, Романа Григорчука и Марьяна Шведа

В Укрэнерго рассказали, как украинцам платить за услуги в июле

9 признаков того, что у тебя передозировка кофеином

Израильские ученые утверждают, что нашли лекарство от рака
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь