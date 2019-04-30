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"Никакого нокаута": Похититель трупов из Ямайки дал прогноз на бой Усик – Такам

30 апреля, 11:02

Диллиан Уайт предупредил Усика об опасностях, которые ждут украинца в супертяжелом дивизионе


Бокс. Усик – Такам

Один из лучших супертяжеловесов мира Диллиан Уайт (25-1, 18 КО) дал прогноз на поединок Александра Усика (16-0, 12 КО) против Карлоса Такама (36-5-1, 28 КО), который состоится 25 мая в США. По мнению Уайта – бойца из Ямайки, к которому по ходу его карьеры приклеилось прозвище Похититель трупов - предстоящее противостояние не будет для Усика легкой прогулкой.

"Такам достаточно жесткий. Они выбрали хорошего соперника для Усика. Такам не очень мощный, но он будет бороться. Так что это хороший оппонент для Усика, чтобы перебоксировать его. Не думаю, что Усик нокаутирует Такама", – заявил в комментарии Boxing News Похититель трупов Диллиан Уайт.

При этом 31-летний Уайт предупредил Александра Усика, что в супертяжелом дивизионе его подстерегают серьезные опасности. "Думаю, что за пределами топ-5 супертяжей Усик сможет справиться со всеми. Но топовая пятерка - все большие парни, беспощадные и с сильными ударами. Один удар - и ты уже лежишь на канвасе", – заявил Уайт.

Как сообщалось ранее, "Сын Бога" назвал десятку лучших боксеров планеты: Усик и Ломаченко в этом рейтинге оказались круче обидчика Владимира Кличко – Энтони Джошуа. 

Также сообщалось, что окончательно определился соперник Энтони Джошуа по бою 1 июня. Провалившего допинг-тест Миллера в ринге заменит 29-летний мексиканец Энди Руис по прозвищу Разрушитель.

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Тег бокс, Александр Усик, Карлос Такам, Диллиан Уайт

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Источники:

Сегодня|Спорт , xsport.ua

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