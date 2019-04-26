"Сын Бога" назвал десятку лучших боксеров планеты: Усик и Ломаченко – круче обидчика Кличко

Выше украинского Хайтека оказался только Кроуфорд

Ломаченко и Усик. Фото: Instagram

Знаменитый американский боксер Андре Уорд по прозвищу "Сын Бога", завершивший карьеру в 2017 году после двух кряду побед над россиянином Сергеем Ковалевым, назвал свой вариант десятки лучших боксеров современности независимо от весовой категории. В этот список вошли два украинца – Василий Ломаченко и Александр Усик.

Александр Усик в списке Уорда занял четвертое место, обойдя сразу на две позиции обидчика Владимира Кличко – британца Энтони Джошуа, к поединку с которым промоутеры намерены со временем подвести Усика. Что касается Василия Ломаченко, то в рейтинге, составленном Андре Уордом, Хайтек обосновался на второй строчке, уступив лишь чемпиону WBO в полусреднем весе – американцу Терренсу Кроуфорду (35-0, 26 КО).

Напомним, в своем последнем бою Кроуфорд оправдал ожидания Ломаченко, одержав победу над Ханом. Но сделал это при помощи удара ниже пояса.

Что касается Усика, то Виталий Кличко рассказал, что нужно Александру для успеха в супертяжелом дивизионе. "Чтобы сохранить скорость, Усик должен весить 105-107 кг, не больше", – заявил Кличко-старший.

Напомним, 25 мая Усик дебютирует в супертяжах поединком с Такамом:



Бокс. Усик – Такам

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