Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,62
29,61
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости бокса

"Сын Бога" назвал десятку лучших боксеров планеты: Усик и Ломаченко – круче обидчика Кличко

26 апреля, 23:25

Выше украинского Хайтека оказался только Кроуфорд

Ломаченко и Усик
Ломаченко и Усик. Фото: Instagram

Знаменитый американский боксер Андре Уорд по прозвищу "Сын Бога", завершивший карьеру в 2017 году после двух кряду побед над россиянином Сергеем Ковалевым, назвал свой вариант десятки лучших боксеров современности независимо от весовой категории. В этот список вошли два украинца – Василий Ломаченко и Александр Усик.

Александр Усик в списке Уорда занял четвертое место, обойдя сразу на две позиции обидчика Владимира Кличко – британца Энтони Джошуа, к поединку с которым промоутеры намерены со временем подвести Усика. Что касается Василия Ломаченко, то в рейтинге, составленном Андре Уордом, Хайтек обосновался на второй строчке, уступив лишь чемпиону WBO в полусреднем весе – американцу Терренсу Кроуфорду (35-0, 26 КО).

Напомним, в своем последнем бою Кроуфорд оправдал ожидания Ломаченко, одержав победу над Ханом. Но сделал это при помощи удара ниже пояса.

Что касается Усика, то Виталий Кличко рассказал, что нужно Александру для успеха в супертяжелом дивизионе. "Чтобы сохранить скорость, Усик должен весить 105-107 кг, не больше", – заявил Кличко-старший.

Напомним, 25 мая Усик дебютирует в супертяжах поединком с Такамом:


Бокс. Усик – Такам

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег бокс, Василий Ломаченко, Александр Усик, Андре Уорд, Теренс Кроуфорд

Вы сейчас просматриваете новость " "Сын Бога" назвал десятку лучших боксеров планеты: Усик и Ломаченко – круче обидчика Кличко". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Драться с Ломаченко его возможный "убийца" готов до декабря – не позже

Сегодня, 00:13

Американский любитель сальто сообщил, при каких условиях выйдет в ринг против украинского Хайтека

По Усику театр плачет: избивая грушу, боксер сделал неожиданную паузу

Сегодня, 20:43

Во время отработки ударной серии украинский чемпион сыграл прямо-таки по Станиславскому

Жена Руслана Ротаня хвастается отличной фигурой на пляже в Дубае

8 печальных признаков того, что ты превращаешься в тетку

8 признаков, которые выдают неверного мужчину

"Никто тебе не поможет": в Киеве напали на звезду Евровидения

Почему украинцам нужно бояться не Зеленского

Перед ним вставали на колени даже зеки

«Раздавлю Ломаченко как таракана». Теофимо перешел черту

Разумков о "сторонниках" новоизбранного президента в Раде

7 кухонных приборов, от которых давно пора избавиться

Названа самая вредная пищевая привычка

Самые красивые жены и любовницы мировых диктаторов

Звезды, которые до славы выглядели абсолютно по-другому

По Усику театр плачет: избивая грушу, боксер сделал неожиданную паузу

Вчера, 20:43

Во время отработки ударной серии украинский чемпион сыграл прямо-таки по Станиславскому

"А самому наглости хватает-то?": в Беларуси отреагировали на обидные слова Хацкевича

Вчера, 19:49

Наставник киевлян заявил, что белорусским спортсменам есть чему поучиться у украинских

Усик в лосинах встретился с "братвой" в Конча-Заспе

25 апреля, 22:16

"Саня, ну у тебя и термо": поклонники боксера шутят по поводу его одежки на "встрече одноклассников"

Скандал после игры "Динамо" – "Шахтер": Буяльский и Мораес сцепились в подтрибунном помещении

24 апреля, 22:46

Скучное классико получило эмоциональное продолжение: игроки попытались выяснить отношения вне поля

Нулевое классико: "Динамо" едва спаслось от поражения, но даже такая ничья для Хацкевича – сродни проигрышу

24 апреля, 20:45

На последних секундах Мораес не реализовал пенальти, что сохранило призрачную интригу в чемпионской гонке

Завидные невесты: как выглядят любимые женщины богатейших мужчин

ВСУ на Донбассе уничтожили уникальный российский танк "Призрак"

5 модных вещей, которые убивали своих владельцев