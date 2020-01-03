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"Никто не написал "мешок" или "лох", но пришло время сказать себе "стоп": Лебедев все-таки не шутил

3 января, 08:33

Бывший российский чемпион не собирается проводить прощальных боев и устраивать шоу

Лебедев vs Мчуну

Лебедев vs Мчуну / Фото: Getty Images

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21 декабря после поражения от Табисо Мчуну по очкам Денис Лебедев заявил, что после такого думает завершать боксерскую карьеру. И как оказалось, это было сказано не в сердцах – бывший 40-летний чемпион мира в первом тяжелом весе действительно вешает перчатки на гвоздь после фиаско в Красноярске и никаких дополнительных прощальных поединков он проводить не намерен.

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"Я должен был побеждать в этом бою, но я уступил. Я не проиграл, я просто не смог выиграть, – заявил Лебедев. – Особенно мастерского в сопернике ничего не было, но я и с таким не смог справиться. Надо было найти в себе силы и сказать себе "хватит". Что вы подразумеваете под прощальным боем? Сказать тренерам спасибо? Это будет больше похоже на шоу. То есть, надо будет выбрать противника заведомо слабее себя. Я таких вещей не люблю. Если ты выходишь сражаться, то всегда должен быть интерес. Я очень признателен моим болельщикам, что они поддерживали меня. После поражения мне в комментариях никто не написал "мешок", "лох". Я очень признателен всем за поддержку! Просто пришло время сказать себе "стоп".

Смотрите самые яркие моменты боя Лебедев – Мчуну

Бой Лебедев – Мчуну Видео: worldofboxingpromotions

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прощание боксер Денис Лебедев Табисо Мчуну

Источник: РИА Новости

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