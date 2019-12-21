"У нас бьют так, что ноги отрываются от земли": россиянин рассказал о крузервейте и зачем бьется в 40

Денис Лебедев / Фото: Twitter

Реклама

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Денис Лебедев (32-2, 23 КО) завтра выйдет в ринг против африканца Табисо Мчуну (21-5, 13 КО), у которого в 2016 году выиграл украинец Александр Усик. Завтра в Красноярске россиянин обещает войну. Онлайн-трансляцию Лебедев – Мчуну смотрите на нашем сайте.

"Вы видели, в какой Мчуну форме? Подкачанный. Я думаю, в конечном итоге это не сыграет ему на руку. Но может ударить, быстрый, верткий, гибкий, – говорит Лебедев о сопернике. – Как в крузервейте? Ничего необычного, у нас такая весовая категория, что люди бьют так, что ноги отрываются от земли. К сожалению, бывают и летальные исходы".

Читайте также: Лебедев возвращается в бокс – россиянин проиграл взвешивание

Ответил 40-летний россиянин и зачем в таком возрасте продолжает боксировать:

"Ни для кого не секрет, что это моя работа, я так зарабатываю деньги на жизнь для моей семьи, для своих детей, родственников. У меня пять детей, дома, две машины, за все нужно платить налоги, это жизнь. Почему именно Красноярский край... У меня здесь 50 племянников, племянниц, братьев и сестер по отцовской линии".

Смотрите также, как 30-летний боксер Иван Голуб нокаутировал противника из США

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама